Эксперты создали экологически чистые прокладки без пластика

После использования одноразовых предметов, таких как подгузники и гигиенические прокладки, может потребоваться сотни лет для их разложения из-за содержания пластика и других синтетических полимеров. Об этом сообщает издание yunostsibiri.ru.

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Однако исследователи сейчас работают над заменой этих материалов биоразлагаемыми компонентами из белковой биомассы, которая часто выбрасывается пищевой и сельскохозяйственной промышленностью. Эти компоненты могут быть использованы в будущем в качестве удобрения для подгузников и гигиенических прокладок, так как они являются экологически чистыми.

Исследователи представят свои результаты на весеннем собрании Американского химического общества (ACS). Антонио Капецца, исследователь отдела полимерных материалов Королевского технологического института KTH в Швеции, отмечает, что в Европе существуют нормативные акты, не поощряющие использование определенных пластмасс на нефтяной основе в одноразовых товарах. Однако пока нет четких руководящих принципов или нормативных актов, запрещающих использование этого пластика в подгузниках и гигиенических прокладках из-за отсутствия хорошей замены.

Капецца стремится предложить другой тип экологически чистого решения для людей, которые хотят продолжать использовать одноразовые гигиенические изделия. Он отмечает, что моющиеся подгузники полностью устраняют проблему пластика, но мало кто из тех, кто ухаживает за больными, хочет ими пользоваться.

Ирония судьбы заключается в том, что проект возник на демонстрации, призванной научить студентов тому, что может пойти не так в лаборатории. Капецца случайно обнаружил новый материал из белковой биомассы, который может быть использован в гигиенических изделиях вместо пластика.