Как и когда сажать баклажаны для рассады? Советы огородникам и лунный календарь на 2024 год

Баклажаны или «синенькие», как их называют на юге России, — капризная, но все же любимая в нашей стране культура. Растить ее достаточно сложно: нужно соблюдать особый температурный и водный режим. При этом выращенный на собственном огороде баклажан — полезный и богатый витаминами овощ. «Лента.ру» рассказывает, как подготовить семена, когда высаживать рассаду и как ухаживать за ней, чтобы получить богатый урожай.

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Как выбрать сорт баклажанов

Какой бы сорт вы ни выбрали, получить результат максимально быстро, как это бывает, например, с редисом, не выйдет. Самые ранние сорта дадут плоды только через 90-100 дней с момента всходов. Среднеспелые — через 115-130 суток, а поздние будут созревать и вовсе до 140 дней.

Жители средней и южной полос России могут выбрать сорта по своему желанию, а вот на севере страны лучше сажать только ранние, чтобы урожай не побили морозы

Несмотря на то что на юге России баклажаны любят называть «синенькими», их окрас может варьироваться. Есть сорта с зелеными, сиреневыми, белыми и зелено-белыми или бело-фиолетовыми полосами. На вкус и размер плодов это не влияет.

Баклажаны растут и завязываются довольно медленно, поэтому придется набраться терпения. При этом перед высадкой в открытый грунт семена надо подготовить и высадить для рассады.

60-70 дней составляет время роста и развития баклажанов из семечка в рассаду

Как подготовить семена к рассаде

Выбраковка

Даже в заводской пачке, бывает, попадаются пустые семена. Проверить их, не продавливая каждое семечко вручную, поможет трехпроцентный раствор соли.

Как отбраковать семена баклажанов

Наберите в стакан 250 миллилитров воды и отмерьте 10 граммов соли — не важно, каменной или йодированной. Размешайте и засыпьте семена в раствор.

Полновесные — то есть те, которые можно будет сажать, — опустятся вниз, на дно. Пустотелые или недостаточно массивные поднимутся на поверхность, их нужно будет выбросить.

Обеззараживание

Случается, что семена баклажанов, даже если они куплены не с рук, а у проверенного производителя, заражены грибком или бактериями. Для того чтобы их обеззаразить, можно использовать однопроцентный раствор марганцовки или двухпроцентный раствор перекиси водорода.

В марганцовке семена должны провести не больше 20 минут, а в перекиси водорода — не более 5 минут

После обеззараживания семена обязательно нужно промыть большим количеством проточной воды.

Проращивание

Перед посадкой на рассаду семена нужно проверить на всхожесть во влажной ткани.

Как проверить семена баклажанов на всхожесть?

Если в течение пяти-шести дней семена начнут проклевываться, их можно использовать для рассады. А если больше половины семян так и не начали раскрываться, лучше утилизировать их и попробовать повторить все с другими семенами

Закаливание

Баклажаны — довольно капризные овощи, поэтому без подготовки могут не выдержать скачков температур, которые зачастую бывают в России весной или даже ранним летом. Чтобы придать рассаде устойчивости, нужно закаливать ее, начиная с этапа проращивания семян.

Как закалять семена баклажанов

Едва проклюнувшиеся семена выложите на ровную поверхность вдали от сквозняков. Температура должна быть не ниже 20 и не выше 24 градусов. Оставьте семена на 12 часов. За это время они слегка обсохнут. Затем поместите их на нижнюю полку холодильника — при этом температура должна быть не ниже плюс 2 и не выше плюс 7 градусов. Важно, чтобы семена все так же не касались друг друга. Оставьте их так еще на 12 часов. Чередуйте согревание и охлаждение семян в течение 10 дней.

Обогащение

Обогащение насыщает семена микро- и макроэлементами, усиливает их пользу. Но от этого этапа можно отказаться, если хочется сэкономить время — овощи и так получатся полезными.

Как обогатить семена баклажанов

Погрузите семена в раствор со специальными стимуляторами роста согласно инструкции на упаковке. Оставьте в теплом помещении на полдня или на целые сутки — за это время они впитают достаточно полезных веществ.

Когда сажать баклажаны для рассады

В зависимости от региона, начинать заниматься рассадой нужно в разное время.

На юге — с конца января по начало марта В средней полосе — примерно с 15 марта до 15 апреля На севере страны — с 1 по 10 марта

Лунный календарь для высадки баклажанов для рассады в 2024 году

Январь

Благоприятные дни: 5-6, 10, 15-16, 19-20, 23-24, 30-31

Неблагоприятные дни: 11-14, 25

Февраль

Благоприятные дни: 15-16, 19-20, 21

Неблагоприятные дни: 8-10, 24

Март

Благоприятные дни: 1-2, 13-14, 18-19, с 27-29

Неблагоприятные дни: 7-8, 10, 25

Апрель

Благоприятные дни: 6, 10-11, 14-15, 25

Неблагоприятные дни: 3, 4, 8, 24, 30

Как посеять рассаду баклажанов

Выращивать баклажаны для рассады можно как дома, так и в теплице.

При выращивании рассады баклажанов важно соблюдать температурный режим. В помещении не должно быть жарче +25 и холоднее +21 градуса

Для посева можно выбрать кассеты (контейнер из нескольких стаканчиков) или высеивать сразу в отдельные стаканчики из-под йогуртов. Главное проделать снизу несколько отверстий, чтобы отводить лишнюю воду. По этой же причине будет не лишним засыпать немного керамзита на дно емкостей, прямо под землю.

Пророщенные и обычные семена сеют немного по-разному. Если семя уже проклюнулось, надо посадить его в землю на полсантиметра в глубину. А обычное семечко можно зарыть на сантиметр.

В каждую емкость стоит сажать по два семечка. Тогда, когда появятся всходы, можно будет удалить слабейший росток из пары, либо пересадить второй баклажан в отдельный стакан.

Как ухаживать за рассадой

Баклажаны любят влагу, тепло и свет, поэтому после посева рассаду нужно укрыть, создав под пленкой или стеклом собственную экосистему. Температура в помещении должна быть не ниже плюс 26 градусов.

Раз в день стоит убирать укрывной материал и давать растениям немного проветриться. А заодно и проверить, достаточно ли влажная земля и не появились ли на поверхности первые ростки.

Ни в коем случае нельзя поливать рассаду на этом этапе из бутылки или из кружки: увлажнять почву можно только из пульверизатора или пипетки, чтобы не попадать на само растение. Кроме того, использовать можно только теплую воду, лучше всего — фильтрованную.

Когда первые ростки показались на поверхности, укрывать рассаду пленкой уже нельзя. С этого момента нужно поместить емкости с баклажанами в место, где всегда светло и тепло — например, неподалеку от окна и батареи. При этом важно продолжать следить за влажностью земли, но не допускать, чтобы всходы «плавали». Переувлаженный грунт грозит болезнью корней растения.

Удобрения для рассады баклажанов

В норме рассада баклажанов не требует удобрений. Но если все же хочется подкормить растение, можно использовать нитроаммофоску. Для этого чайную ложку шариков этого удобрения надо развести в 10 литрах воды (в одном ведре). Поливать таким раствором растения можно раз в 10 дней. На один всход — не более 30 граммов готовой смеси.

Какую рассаду можно высаживать в грунт

Если ваша рассада выросла крепкой, с достаточно мощным стеблем длиной от 18 до 25 сантиметров, у нее не меньше 5-8 плотных сочных листьев и, возможно, уже завязались цветы, то настало время высаживать баклажаны в грунт.

Когда пересаживать рассаду баклажанов в открытый грунт

Сроки высадки зависят от погодных условий, но усредненные значения выглядят так:

На юге России — с конца апреля и до начала мая (примерно до 5-го)

В средней полосе России — с 25 мая по 5 июня

На севере России — с 10 по 15 июня

Также можно ориентироваться на лунный календарь.

Лунный календарь для посадки рассады баклажанов в открытый грунт

Май: 10-13, 16, 18-19, 21

Июнь: 9-12, 14-17

Как выбрать место для рассады

Где нельзя сажать баклажаны

Баклажаны очень капризны, поэтому стоит задуматься о месте для посадки их рассады в открытый грунт еще с осени. Необходимо выбрать место, где будет достаточно солнечно, но при этом безветренно — баклажаны не переносят даже малейшие сквозняки. А еще нельзя сажать эти овощи в низины, поскольку там скапливается вода, от которой корни растения будут гнить.

Кроме того, нельзя сажать их туда, где в прошлом году росли другие пасленовые — картофель, перцы, помидоры или все те же баклажаны. Также нельзя допускать соседства баклажанов, томатов и перца, чтобы не позволить распространиться одинаковым вредителям.

Как выбрать почву

Вид почвы тоже имеет значение. Баклажаны любят супесчаную землю или суглинки. Если почва в огороде тяжелая и глинистая, перед высадкой рассады можно разрыхлить ее опилками.

На выбранном месте еще осенью стоит перекопать грядки, добавив в почву древесной золы или по чайной ложке минерального удобрения в заранее заготовленные лунки.

Как сажать баклажаны в грунт и теплицу

Как правильно высаживать рассаду баклажанов в открытый грунт

Баклажаны не переносят холод и сильную жару. Нельзя сажать рассаду в грунт, если температура земли ниже плюс 14 градусов.

Высаживать баклажаны можно, если температура воздуха не опускается ниже +20 градусов в течение недели

Но если рассада уже начинает перерастать, можно рискнуть и высадить ее в открытый грунт в прохладу. Но тогда стоит установить над ней временные укрытия — пластиковые или железные дуги, на которые набросить пленку или нетканый материал.

Рассаживать ростки стоит не под палящим солнцем — можно ранним утром или во второй половине дня, ближе к вечеру, либо и вовсе в пасмурную погоду.

При этом выкопать и полить лунки надо за несколько часов до высадки рассады: они должны быть на сантиметр больше стаканчика, в котором она росла. После посадки землю нужно немного утрамбовать руками.

Как правильно высаживать рассаду баклажанов в теплицу

Некоторые садоводы для того, чтобы уберечь баклажаны от перепадов температур и сильных ветров, сажают рассаду не в открытый грунт, а в теплицу.

У такого способа есть свои особенности, рассказал «Ленте.ру» старший научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук Евгений Кубарев. В теплице почва требует постоянного обогащения — как заранее, еще осенью, когда весь урожай уже убран, так и уже после посадки рассады весной.

«В домашних теплицах осенью вносят органическое удобрение — например, навоз крупного рогатого скота. Весной [землю] перекапывают и вносят минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий и другие микроэлементы. Ну а в летний период под тепличные культуры вносятся растворенный компост на основе крапивы, некоторых растений и перепревшего навоза — конского или козьего», — пояснил Кубарев.

По словам специалиста, полив для тепличных культур, в частности, для баклажанов, требуется регулярный и еще более активный, чем для тех, что сидят в открытом грунте, потому что дождевая вода на них не попадает. А если на улице стабильно прохладно, можно поставить обогреватель в теплицу.