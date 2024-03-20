Музыка ветра: есть ли от нее польза, как правильно выбрать для дома

В мире фэн-шуй и Васту ветряные колокольчики или музыка ветра — это декоративные предметы, которые имеют большое значение. Они рассматриваются как средство против неудач и несчастий. Кроме того, они могут эффективно использоваться для привлечения и распределения положительной ци или энергии по дому, одновременно отгоняя негативную.

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«Правильный выбор и расположение ветряных колокольчиков в доме может гармонизировать пять элементов природы — дерево, огонь, землю, металл и воду — и привлечь благотворную энергию», — говорит специалист по фэн-шуй Наталья Миронкина.

Выбор материала для музыки ветра

Для изготовления ветряных колокольчиков используются керамика, дерево (часто бамбук) и металл (алюминий, сталь, латунь).

Металлические колокольчики повышают остроту ума и жизненную энергию, притягивая успех и семейную удачу.

«Расположенные на западе, они способствуют творчеству и благополучию детей. На северо-западе — защищают путешественников и увеличивают количество полезных людей в вашей жизни», — объясняет Наталья.

Для использования на юге, востоке или юго-востоке выбирайте деревянные ветряные колокольчики.

«На востоке они поддерживают здоровье семьи, и привлекают деньги, если повесить их на юго-восток. Мягкий звон бамбука рассеивает негативную энергию и способствует спокойствию, безопасности и благополучию. Деревянные колокольчики добавляют здоровья, бодрости, развития и богатства», — утверждает Наталья.

Земля проявляется в ветряных колокольчиках в виде глины или фарфора. По словам специалиста фэн-шуй, они лучше всего работают на юго-западе, северо-востоке, юго-востоке и в центре дома или офиса. На северо-востоке керамические куранты приносят мудрость и удачу. На юго-западе они приносят страсть и любовь. Если поместить их в центре, здоровье и удача улучшатся.

Количество подвесок и их назначение

«Чтобы добиться максимальных результатов, при выборе ветряного колокольчика учитывайте количество подвесок колокольчиков, от этого зависит мелодия, которую он будет издавать. Короткие издают высокие тона, а длинные — более низкие и насыщенные», — объясняет Наталья Миронкина.

Если в семье часто случаются ссоры и разногласия, выбирайте варианты с двумя или тремя стержнями, чтобы добиться гармонии и мира.

Шесть, девять и другие числа, кратные трем, способствуют процветанию и успеху, препятствуя невезению.

Металлические ветряные колокольчики с четырьмя подвесками наиболее эффективно привлекают удачу и везение, если их поставить у входа в дом.

Земля, металл, огонь, вода и дерево — пять элементов, представленных числом пять. Пять подвесок способствуют гармонии между людьми и окружающей средой. В идеале такую музыку ветра следует размещать в гостиных, выходящих на юго-восток.

Ветряной колокольчик с шестью стержнями помогает отгонять негативные энергии. Считается, что этот самый популярный вариант приносит процветание, удачу, возможности для бизнеса и здоровые отношения.

Музыка ветра с семью стержнями приносит удачу и помогает в творчестве. Они отлично подходят для детских комнат. На западе ветряные колокольчики с семью подвесками лучше всего работают для привлечения известности.

Место размещения музыки ветра

Один или несколько колокольчиков «ян» (нечетное число), установленных снаружи дома, помогут отклонить негативную энергию от ядовитых стрел энергии ша (встречное движение, острые углы), которые угрожают вашему дому.