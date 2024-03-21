Названа самая безопасная посуда для приготовления пищи

Для приготовления пищи используют большое разнообразие посуды. Диетолог Андрей Бобровский рассказал «ФедералПресс», какое покрытие является наиболее безопасным, а от каких сплавов лучше отказаться.

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«От свинцовой посуды лучше отказаться. Стоит быть осторожными и с медной посудой. Если у нее нет защитного покрытия, то ее лучше не использовать. Самой безопасной считается посуда из нержавеющей стали, эмали, стекла, керамики и чугуна», – рассказал Бобровский.

Алюминиевая посуда является самой опасной. При контакте с кислотой или щелочью металл вымывается и оседает в организме, что приводит к неврологическим расстройствам.

Тефлоновые кастрюли и сковороды способны выделять токсичные пары, а пластиковая посуда содержит в себе фолаты, которые, в свою очередь, могут угнетать эндокринную систему и нарушать гормональный баланс.