Названы самые популярные питомцы у россиян

Самые распространенные в нашей стране домашние животные - кошки и собаки. Кошек при этом россияне все же любят больше.

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Об этом стало известно из результатов исследования "Яндекс ID". Аналитики изучили данные, которые люди добавили в раздел "Питомцы" в своём личном кабинете. С 2023 года, когда появился раздел, в нём зарегистрировали 490 тысяч питомцев - от кошек до шиншилл и не только.

Самыми популярными животными стали кошки - 58% от всех питомцев, данные о которых внесли в учетные записи платформы. Доля собак ощутимо меньше - 35%. Наиболее распространёнными породами кошек оказались британская короткошёрстная, шотландская вислоухая, мейн-кун, сфинкс и сибирская. Среди собак чаще других встречаются шпицы, йоркширские терьеры, чихуахуа, таксы и мопсы.

Кроме кошек и собак, пользователи заводят попугаев, хомяков, крыс, кроликов, морских свинок, черепах и шиншилл. Гораздо реже встречаются змеи, которых в качестве питомца отметили 235 пользователей, и лошади - 197 пользователей. 167 пользователей указали, что их питомец - капибара.

Самая популярная кличка для питомца - Буся. В топ-5 также вошли Муся, Боня, Барсик и Кузя. Значимого перевеса в пользу того или иного пола среди зарегистрированных питомцев не наблюдается: 56% - мальчики, 44% - девочки.

Не всех питомцев, которых добавили пользователи, можно причислить к домашним животным или даже к животным в принципе. Например, некоторые отметили, что их питомец - робот-пылесос. Также встречаются питомцы-чебурашки и питомцы-динозавры - без уточнения, игрушечные или нет. В ряде случаев в качестве питомцев записаны мужья и младшие братья.

Раздел "Питомцы" - часть большого раздела "Семья" в общей системе отечественного поисковика. Пользователи могут загрузить фото питомца, указать его породу и возраст, тип телосложения, особенности здоровья. Эти данные используются в рекомендациях. Партнерские сервисы в результате помогают подобрать для питомца подходящий корм, записать его к ветеринару или купить страховку.