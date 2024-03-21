В чем разница между моющим пылесосом и пылесосом с влажной уборкой

Представим, что вам нужно быстро сделать уборку перед приходом гостей. Для этой задачи подойдёт как моющий пылесос, так и простой, но с влажной уборкой. Так какой же будет лучше?

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В моющем пылесосе есть такие элементы, как мотор для всасывания, резервуар для чистой воды, для грязной воды, система фильтров, ёмкость для моющего средства, капиллярная система разбрызгивания, насос для подачи жидкости в систему разбрызгивания, всасывающая насадка (турбощётка). Что касается пылесоса с влажной уборкой, то он содержит мотор для всасывания сухого мелкого мусора, резервуар для чистой воды, контейнер для сбора сухого мусора с системой фильтров, капилляр и помпу для подачи воды на валик/фибру, сам вращающийся валик или фибра.

Принципы работы у пылесосов тоже разные. Моющая модель разбрызгивает воду на поверхность, а затем её убирает, тогда как модель с функцией влажной уборки смачивает водой валик/фибру, а затем протирает пол.

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Для моющего пылесоса минимальной мощностью всасывания считается 300 Вт, для обычного пылесоса с влажной уборкой — 140−160 Вт.

Что касается поверхностей уборки, то в этом плане моющие устройства более универсальны. Они могут убирать ковры с ворсом, паласы и т. д., обивку мягкой мебели, твёрдые покрытия. При этом обычный пылесос влажную уборку может осуществить лишь на твёрдом покрытии.

В целом моющий пылесос подойдёт тем, у кого много ковровых покрытий, большая площадь квартиры, а обычный вертикальный пылесос с функцией влажной уборки — тем, кто каждый день моет твёрдые покрытия.