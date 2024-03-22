Какие растения нельзя сажать в саду, если вы аллергик

Людям с аллергией живётся непросто. Весной и летом, когда всё цветёт и благоухает, эти люди страдают от непроходящего насморка, зуда, чихания и других неприятных симптомов. Благо, что сейчас обезопасить себя можно не только таблетками, но и гипоаллергенным бытом.

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Садовод Брайан Дэвенпорт рассказал, что лучше не сажать на огороде, чтобы потом не страдать.

Что не сажать аллергикам

По данным эксперта, на газоне должно расти плевела. Это сорняк, похожий на пшеницу. К пыльце этого растения чувствительны до 90% аллергиков. Также лучше обойтись на участке без маргариток. Ветер переносит их пыльцу, которая может привести к повышенному слезотечению и насморку у людей с поллинозом.

Не стоит обзаводиться в саду и амброзией. Это растение способно производить до 1 млрд частиц пыльцы. Ещё пыльцы много на подсолнухах и хризантемах. Так что их посадки тоже лучше воздержаться.

Как подготовиться к сезону аллергии

Ранее врач-аллерголог-иммунолог рассказала, что необходимо проветривать комнату в дневные часы, так как ночью и с утра концентрация пыльцы самая большая. Также важно использовать фильтрующие системы вентиляции и кондиционирования и регулярно проводить влажную уборку. Гулять лучше при влажной погоде, но только не в лесной или лесопарковой зоне. По возвращении нужно принять душ и сменить одежду.

Ещё больше полезного о аллергии на пыльцу можно прочитать в этом гайде.

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