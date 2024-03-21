Какие цветы запрещено выращивать на даче в России

В текущем году дачникам придется отказаться от выращивания на своих участках еще трех растений, внесенных в список запрещенных по решению правительства. Это ипомея трехцветная, турбина щитковидная и гармала обыкновенная, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Тем, на чьих участках найдутся эти растения, грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет. Если кустов окажется чуть больше десяти, садовод может отделаться штрафом в пять тысяч рублей. Уклониться от ответственности не удастся, даже если растения выросли на участке сами, а дачник их не убрал.

Ипомея трехцветная

Среди российских дачников это растение известно как вьюнок. Его легко узнать по трубчатым цветкам белого, розового, синего или фиолетового цвета. Родом растение из Центральной Америки. В род Ипомеи входит 788 видов растений. Растение достаточно неприхотливо, хорошо растет в открытом грунте и из-за этого быстро дичает. Под запрет попало из-за содержания в семенах, стеблях, цветах и листьях опасных токсинов.

Турбина щитковидная

Турбина щитковидная похожа на ипомею трехцветную и также относится к семейству вьюнковых, только ее цветки белые с желтоватым центром. Вьющаяся лиана может достигать до восьми метров в длину. Происходит из того же региона Центральной Америки и в прошлом использовалась в ритуальных практиках ацтеков.

Гармала обыкновенная

Гармала обыкновенная, или могильник, представляет собой кустообразное растение высотой около 50 сантиметров. У него мелкие белые и желтые цветы и тонкие острые листья. Плоды выглядят как шарообразная коробочка диаметром шесть-десять миллиметров. Произрастает в Центральной Азии и степях Восточной Европы, а также в южных частях России. Растение считается ядовитым, хотя его нередко используют в азиатской медицине.

Ранее садовод британский садовод Брайан Дэвенпорт посоветовал людям, страдающим аллергией, не выращивать на участках плевел, маргаритки и амброзию.