Как правильно покрасить пластиковые окна

Для покраски пластиковых окон лучше выбирать краску для ПВХ-профилей на акриловой основе с маркировкой АК, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он отметил, что для работ в помещении подойдет водно-дисперсионный состав VD-AK, так как от него не будет неприятного запаха.

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Необходима краска для ПВХ-профилей на акриловой основе с маркировкой AК. Внутри помещений лучше работать водно-дисперсионным составом с маркировкой VD-AK, поскольку от него не будет неприятного запаха. Подойдут в том числе автоэмали и нитрокраски, но наносить их нужно только в перчатках и респираторе, защитив другие участки тела слоем спецодежды, — добавил Васильев.

Собеседник добавил: перед началом работ необходимо очистить оконные рамы от загрязнений и жира, «зашкурить мелкозернистой наждачкой», получившуюся пыль смыть и дать поверхности высохнуть. Затем, подчеркнул Васильев, нужно вынуть ручки и другие механические детали, а стекло по периметру проклеить малярным скотчем для защиты от краски.

После проведите обезжиривание зашкуренной поверхности и нанесите слой шпатлевки для выравнивания, а затем грунтовки — для последующего нанесения краски. Финальный этап — покраска. Здесь можно использовать сам аэрозольный баллончик, краскопульт или синтетические малярные кисти разного размера. Не забудьте также предусмотреть отдельный контейнер для растворителя, отработанных салфеток и перчаток, — заявил Васильев.

Эксперт отметил, что работы лучше проводить при плюсовой температуре, тщательно проветривать помещение, начинать лучше с углов (так лучше понять, хорошо ли ложится цвет). По его словам, первый слой сохнет восемь-девять часов, а полная полимеризация займет четыре-пять дней.

После полной покраски обязательно используйте акриловый лак для надежного закрепления. Работая аккуратно и не спеша, можно добиться отличного результата. Покраска ПВХ-окон может стать прекрасной альтернативой замене, которая обойдется куда дороже. Несомненным плюсом будет то, что вы сможете подобрать цвет под ваш индивидуальный вкус, — подытожил Васильев.

Ранее Васильев рассказал, как наточить кухонный нож в домашних условиях. По его словам, это можно сделать при помощи камня, мусата или V-образного устройства с керамическими стержнями разной зернистости. Специалист отметил, что при наличии на лезвии сколов или зазубрин нож придется нести в мастерскую, где его идеально заточат на специальном оборудовании.