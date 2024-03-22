Простые советы по социализации щенка

Чтобы иметь возможность развиваться, собакам необходимо пройти очень много испытаний. Таким образом, они будут знать, как реагировать спокойно и уверенно на протяжении всей своей жизни на различные ситуации. Вот почему социализация щенка очень важна, и ею нельзя пренебрегать. Существуют простые и эффективные способы социализации щенка.

Разнообразные звуки

Прежде чем ваш щенок будет должным образом вакцинирован и его можно будет без проблем брать с собой куда угодно без риска для его здоровья, важно уже приучить его к шуму. Приучите его к разнообразным звукам: повседневные шумы (пылесос, радио, телевизор, стук падающих столовых приборов, звонок...), мотоциклы, автомобили, велосипеды, гром, пожарная сирена и так далее. Вы можете воспроизводить эти звуки на телефоне, чтобы щенок привыкал и не боялся.

Социализация щенка начинается еще у заводчика, когда он находится со своей матерью. Если щенок услышит новый шум и увидит, что мать не обращает на него внимания, это его успокоит. Таким образом, он постепенно привыкает к новым шумам в окружающей среде. Для этого необходимо, чтобы мать сама проявляла уравновешенный характер: если она будет бояться шума, у щенка также может развиться реакция страха.

Прогулки в разных местах

Щенок познает мир, поэтому рекомендуется выгуливать его в разных местах: в городе, на даче, парке, в лесу. Гуляйте в общественных местах (вокзалах, площадях...). Познакомьте его с лифтом, а также приучите ездить на автомобиле. Знакомить с новыми ситуациями щенка нужно постепенно, чтобы не нанести малышу психологических, а в некоторых случаях, даже физических травм.

Контакт с другими собаками

До тех пор, пока щенок не вакцинирован, необходимо избегать контактов с незнакомыми вам собаками, чтобы избежать заражения. Как только все прививки будут сделаны (примерно в возрасте 3 месяцев), вы сможете брать его с собой куда угодно.

Важно, чтобы щенок был социализирован не только с теми собаками, которые живут с ним: он должен научиться правильно общаться со своими сородичами.

Великолепно, если у вас получится организовать его знакомство с другими щенками. Возможно, это будет школа для щенков, куда можно отвезти своего питомца, как только он пройдет полную вакцинацию.

Познакомьте его со взрослыми собаками, но будьте осторожны: собаки не должны быть агрессивными, чтобы избежать негативных переживаний для вашего щенка.

В кинологических клубах характер собак хорошо известен, и это позволяет познакомить щенков со взрослыми собаками с уравновешенным характером.

Если у вашего щенка не будет постоянного контакта с разными собаками в раннем возрасте, впоследствии у него может развиться дефицит взаимоотношений со своими сородичами, что может вылиться в страх, фобии и даже агрессию.

Вы также можете познакомить его с другими разнообразными видами животных: кошками, кроликами, птицами и др.

Прикосновения и общение

Чтобы щенок впоследствии спокойно давал обслуживать себя, важно приучить малыша к прикосновениям и общению с людьми. Постепенно приучайте его к чистке зубов, трогайте и чистите уши, глаза, подстригайте когти. Приучите его к звуку воды, ведь ему придется регулярно купаться. Также он должен спокойно относиться к тому, что вы открываете ему пасть. Это поможет вам в будущем осуществлять уход за питомцем, а также он будет спокойно относиться к осмотру ветеринаром.

Контакт с людьми

Щенка нужно познакомить с разными людьми: младенцами, детьми, взрослыми, пожилыми, людьми с ограниченными возможностями. Установление контакта с детьми должно происходить под вашим наблюдением. Вы должны объяснить ребенку, что можно, а что нельзя делать, чтобы у щенка не было негативных переживаний, поскольку он сохранит плохие воспоминания об этом. Опыт общения с людьми всегда должен быть положительным для щенка.

Учим самоконтролю

Щенок также должен научиться самоконтролю. Мать научит щенка контролировать себя: к примеру, если он играет слишком жестко, мать поправит его. Вот почему настоятельно не рекомендуется приобретать щенка до достижения им двухмесячного возраста, а в идеале - дождаться, когда ему исполнится три месяца.

Не позволяйте кусать себя

Если ваш щенок склонен кусать вас, не следует позволять ему этого делать, так как он должен научиться сдерживаться. Если щенок кусает вашу руку, твердо скажите "Нет" или "Отпусти", можете слегка похлопать его по морде и на мгновение прекратите с ним игру.

Не убирайте руку, ведь это он должен "уступить" вам. Кроме того, можно положить его в подчиненное положение на спину, если он действительно перевозбужден, пока он не издаст крик, который является сигналом подчинения. Подождите, пока он успокоится, чтобы отпустить его. Желательно, чтобы щенок научился контролировать прикус как можно раньше (к трем месяцам или чуть попозже).

Оставаться одному

Также щенка нужно приучить быть независимым от вас, то есть оставаться одному, чтобы избежать чрезмерной привязанности.

Именно в раннем возрасте рекомендуется научить своего щенка максимальному количеству вещей: ходьбе на поводке, основным командам (сидеть, лежать, гулять и т.д.). Чем больше вы будете заниматься с вашим питомцем в этот период его взросления, тем легче ему будет учиться впоследствии.