Сроки посева томатов для теплиц и открытого грунта

Когда пора доставать рассадные ящики для помидоров, садоводы определяют по-разному. Кто-то смотрит в лунный календарь, кто-то учитывает сроки созревания рассады и особенности сорта. Агроном Людмила Шубина рассказала VN.ru, когда сеять томаты и как выбрать подходящий день.

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Спустя 60 дней после всходов помидорную рассаду пора высаживать на грядку – таким неукоснительным правилом пользуется агроном Людмила Шубина. Рассада может быть даже чуть моложе, но никак не старше, уверяет специалист.

«Допустим, 15 мая вы в теплицу сажаете томаты на постоянное место. Вот от 15 мая отсчитывайте по календарю 60 дней, и вы получаете дату посева ваших томатов. Ну и так далее. Перцы, баклажаны – 75 дней, капуста и огурец по 30 дней. Я пользуюсь только этими агротехническими правилами, которые мне давали педагоги новосибирского сельхозинститута 40- 45 лет назад, и других правил для меня не существует. А лунный календарь – это удел дилетантов, так, скажем», – заявила Людмила Шубина.

25 марта Людмила Шубина планирует сеять томаты поздних сортов созревания для выращивания в теплице. Еще несколько детерминантных тепличных сортов посеяли несколько дней назад.

С 1 по 10 апреля – срок сеять сорта томатов для открытого грунта.

По словам Людмила Шубиной, еще не поздно посеять ранние сорта перцев для отрытого грунта. А вот перцы и баклажаны для теплиц в конце марта уже можно пикировать.

«Пикировать перцы и баклажаны нужно в фазе первого настоящего листа. Первые два зародышевых листа называются примордиальные. И вот когда между зародышевыми листочками появляется третий – пересаживает растение в отдельную емкость», – объяснила эксперт.

Сроки посева капусты на рассаду

Агроном напоминает – капустную рассаду высаживают в открытый грунт в возрасте 30 дней. Этот агрономический срок подходит для разных видов: пекинской, брокколи, савойской. То есть высевать культуру начинают в отдельные стаканчики в середине апреля.