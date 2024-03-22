Семь вещей, которые не стоит покупать онлайн

Онлайн-покупки давно перестали быть экзотикой — не выходя из дома можно приобрести даже квартиру! Но возможностью покупать в Сети нужно пользоваться с умом, чтобы не пожалеть. Следующие 7 предметов рекомендуем приобретать только после очного «знакомства».

Ароматические свечи и парфюм

Если угадать с парфюмом у вас еще есть шансы благодаря изучению пирамиды ароматов на тематических ресурсах, то аромасвечи и диффузоры могут надолго испортить вам настроение — использовать их вы сможете не раньше чем через месяц. Да и с парфюмом стоит быть осторожнее — на маркетплейсах уйма подделок по подозрительно привлекательной цене. Все, что обладает выраженным ароматом, лучше сперва оценить вживую. Иначе можно обнаружить, что «свежесть дождя» пахнет гниющей скошенной травой.

Бытовая техника

Крупная бытовая техника — серьезная покупка, которая при удачном стечении обстоятельств прослужит вам не один год. Прежде чем отдавать деньги за приглянувшуюся в Сети технику, познакомьтесь с ней очно: тогда холодильник не разочарует маркой поверхностью и шумом, телевизор — блеклым экраном и ужасным звуком, а посудомоечная машина — слишком маленьким объемом для вашей семьи.

Матрас

Не случайно большинство магазинов дают покупателям возможность полежать на потенциальной покупке — качество матраса без преувеличения определяет качество жизни. От него, в том числе, зависит, будете ли вы высыпаться или нет. К слову, искушенные ценители комфортного сна делятся лайфхаком — можно подсмотреть производителя матраса после идеальной ночевки в гостях или отеле, если вам некогда ездить по магазинам.

Подушка

Каким бы заманчивым ни было описание подушки, только на личном опыте вы сможете понять, насколько вам подходит та или иная модель. И часто на привыкание нужна не одна ночь. Поэтому меньшее, что вы можете сделать, — подержать подушку в руках перед покупкой. Полагаться на характеристики продавца — сомнительное решение. Если им верить, комфортно вам будет абсолютно на любой, а это, к сожалению, не так.

Цветы

Этот пункт касается как срезанных цветов, так и комнатных. Сколько бы отзывов вы ни прочли, живое растение может существенно отличаться от собрата на фото. Нечистоплотные доставщики букетов и вовсе любят ссылаться на малозаметные предупреждения на сайте — мол, 100% совпадение не гарантировано, и порой даже могут изменить цветовую гамму композиции. Рекомендуем требовать фотоотчет перед отправкой получателю, а еще лучше — выбирать живые растения лично.

Мягкая мебель

Сложно оценить комфорт по внешнему виду. Чтобы мягкая мебель выполняла свои функции, а не просто была предметом декора, очные «испытания» лучше не игнорировать. Оцените приглянувшиеся модели как в сложенном, так и в разобранном виде, осмотрите места для хранения. Обязательно обратите внимание на тыльную сторону — вдруг вы затеете перестановку и она окажется на виду. Только так вы сможете принять взвешенное решение о покупке.

Столовые приборы

Стоит только задуматься над тем, когда вы в последний раз меняли столовые приборы, чтобы понять — мы меняем их крайне редко. Для многих это покупка буквально всей жизни. Хотя все вилки, ложки и ножи выполняют схожие функции, нюансы формы, материала и размера меняют восприятие кардинальным образом. Поддержите приборы в руках, оцените не только их качество, но и вес, а также удобство их очистки.