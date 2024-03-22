Почему у кошек могут ломаться или выпадать усы

По-научному усы у кошки называются вибриссами. Они помогают животному воспринимать запахи и окружены нервными окончаниями, мышечными волокнами, которые передают импульсы в мозг питомца.

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Бывает, что мама-кошка сама ломает усы котёнку. Делается это для того, чтобы он не был очень активным и не поранился при исследовании дома. Ещё одна причина ломкости усов — недостаток витаминов и минеральных веществ, какие-то проблемы со здоровьем. В данном случае у животного ещё будет тускнеть шерсть, могут возникнуть паразиты, грибки, на мордочке появится лишай.

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Что касается выпадения усов, то, например, у шотландских вислоухих и сфинксов они могут сами обламываться из-за особенностей их соединительной ткани.

Также если вы заметили, что у кошки выпадают усы, то это может указывать на пищевую/непищевую аллергию, нарушения обмена веществ и пр. Подобное может происходить из-за стресса.

Если кошка потеряет много вибриссов, то у неё нарушится координация движений, её станет тяжело находить пищу, лоток, спальное место, прятаться от опасности. Заметно меньше она станет взаимодействовать с людьми, с другими животными. Повлияет это и на психику питомца.