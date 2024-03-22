Фитолампы для рассады: нужны или нет? Я свой выбор сделала

Обычно эта «болезнь» посещает меня при перевозке рассады томатов в сад. Увы, в этом году она пришла раньше.

Каждое утро и вечер я иду проверять свою рассаду — что взошло, не пересохла ли земля, ну и просто посмотреть. И каждый раз муж надо мной смеется: «Опять царь Кощей над златом чахнет».

Вот и сегодня я решила немного «почахнуть» над своим златом. И...

… опрокинула рассаду лобелии. За все время огородничества со мной такого не было никогда. Вот тут-то и пришел инфаркт😢. Ну ничего, любой опыт — это опыт. Зато с такой скоростью я еще ни разу не рассаживала рассаду)). Потери оказались небольшие — процентов 15. Так что все не так плохо.

Автор статьи:

SAHARA