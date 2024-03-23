Удаленным работникам рассказали, чем занять собаку, чтобы не отвлекала

Владельцам активных собак порой трудно работать из дома, поскольку питомец постоянно требует внимания. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РИАМО подсказал несколько способов занять животное.

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«Можно занять питомца самостоятельной игрой, например, спрятать по дому лакомства и предложить собаке их найти. Кроме того, собаководу помогут долгоиграющие лакомства и продолжительные утренние прогулки, в которые нужно включить активные игры», — отметил кинолог.

Также, по его словам, можно воспользоваться обычным полотенцем, разложив на нем небольшие кусочки угощения и завязав в нетугой узел. Дав питомцу самостоятельно добраться до лакомств, можно заняться выполнением служебных задач.

«Когда любимец скачет по всему дому, лезет к хозяину во время работы, подает голос и всячески пытается привлечь его внимание, нельзя поощрять такое поведение лаской или игрой. Так хозяин дает понять собаке, что она будет получать внимание тогда, когда ей этого захочется», — предупредил Голубев.

Если хозяину тяжело справиться с активностью любимца, эксперт посоветовал сперва исключить проблемы со его здоровьем, а затем обратиться к профессиональному дрессировщику, который поможет скорректировать поведение животного.

До этого Голубев рассказал, как выбрать игрушку для собаки. Он посоветовал приобретать товары, изготовленные из натуральных материалов, таких как хлопок, высушенная жила или дерево. Безопасными для питомца также являются латекс, силикон и высококачественная резина, добавил он.

При этом он призвал не давать животным игрушки из вспененного поливинилхлорида, поскольку в них содержатся вещества, опасные для почек, печени и репродуктивной системы собаки.