Выбираем матрас для кровати

Чтобы обеспечить хороший ночной сон, поутру чувствовать себя бодрым и отдохнувшим и продуктивно работать весь день, важно правильно выбрать матрас. Современные производители выпускают множество моделей разной ширины и высоты — как определить подходящий вариант? «Москва Меняется» расскажет, как правильно выбрать матрас, который позволит наслаждаться отдыхом и прослужит долгие годы.

Как понять, что пора покупать новый матрас

Есть несколько признаков, указывающих на необходимость заменить матрас для сна:

Потеря функциональных свойств, износ. Ортопедические матрасы могут подстроиться под анатомические особенности пользователя, однако со временем даже такие модели всё медленнее возвращаются в исходное положение. Окончание заявленного производителем срока эксплуатации. Обычно у матрасов гарантированный срок службы составляет 7–10 лет (это зависит от наполнителя, качества материалов). Но потребность в замене изделия может возникнуть и раньше, если владельцы нарушают правила использования или не ухаживают за матрасом. Причём отсутствие визуальных дефектов может не иметь значения — иногда проблема кроется в ухудшении качества материалов и механизмов. Изменение состояния тела и здоровья. Чтобы выбрать удобный матрас, важно учитывать параметры конкретных людей. Выбирать новый матрас приходится, когда увеличивается вес отдыхающего. Замена детских матрасов требуется по мере роста ребёнка — это важное условие для нормального развития опорно-двигательного аппарата. Появление аллергии. Если утром вы замечаете зуд в глазах и носу, кашель или высыпания на коже, то, возможно, придётся приобрести гипоаллергенный матрас. Со временем в структуре изделия скапливаются микрочастицы кожи, влага, пыль, шерсть животных, которые становятся рассадником микробов, появляются пылевые клещи, грибок, возбудители различных заболеваний. Визуальные дефекты. Матрас требует замены, если на поверхности появились заметные ямки, комки, видимые искривления, выступающие пружины или кусочки наполнителя.

С чего начать выбор матраса

Рост. Длина стандартного матраса на кровати для взрослых — от 180 до 220 см. Нужно учесть рост самого высокого пользователя — матрас должен быть минимум на 15–20 см длиннее. Вес пользователя. Здоровый и крепкий сон обеспечен, если вес спящего соответствует характеристикам изделия, в противном случае матрас будет слишком жёстким или быстро износится. Разница в весе пользователей. Если разница значительная, при выборе двуспального матраса лучше рассмотреть беспружинные или пружинные модели с независимыми блоками. Состояние здоровья. Если у пользователя есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, перед выбором ортопедического матраса необходимо проконсультироваться с врачом. Привычки пользователя. Жёсткие матрасы не подходят тем, кто спит на животе или боку, — они актуальны для тех, кто во сне лежит на спине. По возможности желательно лично испытать изделие в магазине.

Как выбирать оптимальную жесткость

Покупая матрас для сна, уделите внимание его жёсткости. Матрасы средней жёсткости подходят для любой кровати. Но назвать их универсальными тоже нельзя, ведь у каждого покупателя свои запросы.

Низкая жесткость

Такие матрасы являются ортопедическими, а в качестве наполнителя выступают слои полиуретана или натурального латекса. Изделия, наполненные полиуретаном, нельзя использовать людям с большим весом. Мягкие и умеренно мягкие модели обычно выбирают для пожилых людей или детей подросткового возраста 8–15 лет.

Средняя жесткость

Если вы не можете решить, какой матрас обеспечит вам нормальный сон, то присмотритесь к этому варианту. В изделиях категории эконом набивным компонентом выступают композитные материалы: струттофайбер, искусственный латекс, ППУ — все они имеют определённые ортопедические характеристики.

Если это матрасы более дорогой категории, то наполнение делается из натурального латекса и кокосовой койры, а также из меморикса. Чаще всего покупают пружинные и беспружинные матрасы средней жёсткости.

Повышенная жесткость

Жёсткий матрас предназначен для тех, кто страдает патологиями позвоночника, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Модели высокой жёсткости наполняют пенополиуретаном повышенной плотности, струттофайбером, кокосовыми волокнами и композитными материалами. Спать на таком изделии удобно далеко не всем.

Случается, что матрас увеличенной жёсткости подходит и полностью здоровым пользователям. Но если вам больше 50 лет, выбор нужно делать очень внимательно.

Учет нагрузки на спальную поверхность

В сопроводительной документации, как правило, указан уровень жёсткости изделия и обозначена максимально допустимая нагрузка на матрас. Если пользователь обладает стройной фигурой, сон на мягком матрасе будет комфортным, а при лишнем весе лучше сделать выбор в пользу более жёстких моделей.

Вес пользователя очень важен при выборе матраса любого типа. Этот параметр определяет срок эксплуатации и удобство во время сна. При выборе изделия желательно учитывать запас 5–20 кг.

Отметим, что жёсткость матраса указывается для пользователей средней комплекции и весом 70–90 кг. При избыточной массе тела (свыше 110 кг) матрас средней жёсткости может показаться мягким. Но если его будет использовать человек весом 40–50 кг, тот же матрас покажется жёстким.

Что важно учитывать при определении нагрузки:

если вес тела выше среднего уровня, стоит сделать выбор в пользу высокого пружинного или беспружинного изделия;

пользователи со средним весом могут нормально спать на матрасах средней толщины;

худые люди не оказывают значительного воздействия на высокое основание, поэтому покупка слишком толстого ортопедического изделия не имеет смысла.

Матрасы толщиной всего несколько сантиметров нельзя использовать для сна — их можно применять для выравнивания поверхности дивана или кровати.

Пружинные или беспружинные — что выбрать?

Перед покупкой изучите особенности каждого вида матрасов.

Пружинные

В этом случае в основе находятся зависимые пружинные блоки. Эти изделия не относятся к ортопедическим. Особенностью моделей является изнашивание пружин — вследствие взаимного трения они начинают скрипеть. В полостях между пружинами скапливается пыль, также есть риск развития патогенных микроорганизмов.

Пружинные варианты выбирают за невысокую цену. Но такая покупка допустима только в исключительных случаях и может стать причиной проблем со здоровьем.

Пружинные матрасы с независимыми блоками

Эти модели отличаются простой конструкцией. При движении блоки пружин не вступают в контакт друг с другом, поскольку каждый из них находится в отдельном чехле. Таким образом удаётся исключить негативные факторы, актуальные для классического пружинного изделия. Если нажать на блоки, то соседние пружины останутся в исходном положении. Снизу и сверху матрасов помещают наполнители, что обеспечивает высокие ортопедические и анатомические характеристики.

Блоки действуют независимо друг от друга, что создаёт поддержку для позвоночника. Обычно плотность размещения пружин составляет 250 штук на квадратный метр, а у моделей «мультипакет» — до 500.

Ортопедический матрас с независимой пружинной конструкцией подходит для взрослых и детей в возрасте от 12 лет.

Пружинные матрасы с независимыми блоками имеют следующие преимущества:

высокие ортопедические характеристики — изделия обеспечивают идеальную поддержку спины;

длительный срок службы (особенно в случае правильного ухода);

отсутствие скрипа пружин даже после нескольких лет эксплуатации;

надёжная конструкция — даже активные детские игры не приведут к разрушению блоков.

Отличие премиального матраса от обычного

Матрасы с низкой ценой обычно имеют простую конструкцию и состоят из недорогих материалов. Так, свойства пружинной системы Bonnell быстро ухудшаются, что вызывает дискомфорт во время сна, а мягкий синтетический наполнитель из пенополиуретана теряет свою форму. На таком матрасе не стоит прыгать или сидеть.

Дорогие ортопедические матрасы имеют сложную многослойную структуру и специальный пружинный блок, который точечно поддерживает позвоночник и суставы. Когда вы ложитесь на такую поверхность, вес тела равномерно распределяется, что снимает нагрузку со спины, позволяет быстро расслабиться и заснуть.

Премиальные матрасы имеют хорошую терморегуляцию, обеспечивая комфортный отдых. Некоторые модели имеют дополнительные съёмные топперы из натурального перфорированного латекса. Они гипоаллергенные, обладают хорошей воздухопроницаемостью, тактильно приятные и мягкие.

Во многих моделях есть зоны разной жёсткости для конкретных частей тела. В зоне таза, где вес тела максимальный, используются пружины с высокой прочностью и жёсткостью. В зоне колен, где нагрузка минимальная, пружины реагируют на сжатие с повышенной чувствительностью.

Виды наполнителей в беспружинных матрасах

Такие изделия сегодня самые популярные и доступные благодаря низкой цене. Желательно выбирать модели, где в качества материала наполнителя используется плотный ППУ. Изделия также имеют разные индексы жёсткости — средний или умеренно жёсткий.

Наполнители ортопедических матрасов

В беспружинной конструкции внутри обычно находится несколько материалов, расположенных слоями, — так удаётся обеспечить заявленный уровень жёсткости и упругости. Материалы для наполнения делят на две группы — натуральные и искусственные. В первую группу входят:

волокна шерсти;

кокосовая койра;

латекс;

сизаль;

ватин;

конский волос.

Во второй категории представлены пенополиуретан, латекс синтетического происхождения, холлофайбер, мемориформ и др. Если вы склонны к аллергии, лучше приобрести матрас с натуральным наполнителем.

Выбираем размер матраса

Матрас выбирают с учётом габаритов кровати. Сегодня стандартным изделием для односпальной кровати считается матрас 90 х 200 см, а для двуспальной — 160 х 200 см. Кроме того, существуют двуспальные семейные матрасы 180 х 200 см и 200 х 200 см (так называемый king size).

Какие чехлы для матрасов лучше?

Чехол для защиты от пыли, грязи и преждевременного износа называется наматрасником. Его можно снимать для стирки. Чтобы подобрать подходящий вариант, необходимо измерить точные размеры матраса. Некоторые модели имеют бортики, что увеличивает размер чехла на 3 см. Также придётся выбрать уровень жёсткости и материал наматрасника. Например, для детей их чаще шьют из батиста и хлопка.

Чехлы могут быть:

защитными: обычно однослойные, но иногда можно найти и двухслойные модели с наполнителем;

влагозащитными: чехол имеет как минимум два слоя — мягкий верхний и подложку из водонепроницаемого материала, исключающего загрязнение и намокание;

ортопедическими: такие наматрасники используют, чтобы сделать спальное место ровнее. Они удобные, практичные и долговечные.

Основные типы тканей для чехлов на матрасы

Для пошива обычно используются следующие ткани:

жаккард — характеризуется специальным плетением, позволяющим получить красивую и прочную поверхность. Особенности состава зависят от технологии производства: для пошива обычно используются натуральные и синтетические волокна, но в продаже можно встретить и изделия из смесовых тканей;

трикотаж. Для производства чехлов используют синтетический, натуральный и смесовый трикотаж (оптимальное решение). Трикотажные ткани тонкие и эластичные;

набивная бязь — приятный на ощупь материал, но чувствителен к повышенным внешним нагрузкам. Бязь отлично подходит для детских матрасов;

поликоттон — смесовый материал из полиэстера и хлопка. Поликоттон обеспечивает эффективную циркуляцию воздуха, устойчив к образованию плесени. Включение синтетики в состав ткани делает её тактильно приятной и гладкой. К тому же материал и изделия из него стоят относительно дёшево.

Все материалы для пошива чехлов имеют важную особенность: они прекрасно пропускают воздух. Если вы хотите не только защитить матрас от загрязнений, но и сделать своё спальное место более удобным, можете выбрать любой из перечисленных выше вариантов. В продаже также есть изделия из матрасного тика (устаревший материал, использующийся всё реже), полиэстера и тенселя.

Приятных покупок и комфортного сна!