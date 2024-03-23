Борьба с вредителями: как правильно защитить весенний сад

Весной на даче просыпаются не только деревья и кустарники, но и вредители. О том, чем обрабатывать участок в этот период, нам рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент агробиотехнологического департамента Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский.

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ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА

Перед тем как использовать различные растворы и инсектициды, сад нужно подготовить к обработке: снять с деревьев оставшиеся с осени плоды, удалить сухие или поражённые ветки. Следует внимательно осмотреть все деревья – на ветвях могли остаться кладки яиц вредителей, их следует соскоблить с коры и сжечь. Уделите внимание кустарникам: с осени на кустах смородины могли остаться почковые клещи и тля, поэтому нужно удалить повреждённые почки и срезать скрученные и засохшие побеги.

«Самую первую обработку следует проводить в конце марта – начале апреля, когда температура сделает устойчивый переход через ноль и замрёт на определённой отметке. Нужно, чтобы днём столбик термометра показывал 4–5 градусов, а ночью просто должна установиться слабоположительная температура, – советует Валентин Введенский. – В это время как раз начинается вылет насекомых-вредителей и распространение ими болезней. важно не спешить – если обработать раньше этого срока, никакого эффекта не будет».

КУПОРОС И ИНСЕКТИЦИДЫ

Для обработки чаще всего используют медный или железный купорос. Эти вещества выглядят как крупа ярко-голубого и зеленоватого цвета. Медный купорос чаще используется для обработки от болезней и вредителей, а железный – от мхов и лишайников, в которых могут прятаться насекомые и зимовать споры грибов.

«Важно помнить, что обработку этими веществами нужно проводить до того, как распустятся почки, – обращает внимание специалист. – Если провести обработку позже, можно обжечь растение».

Так, для обработки молодых деревьев и кустарников используется 1–2%-ный раствор купороса, взрослые деревья можно обрабатывать 3%-ным раствором.

«Кроме того, как средство борьбы с болезнями широко применяется мочевина, – добавляет Валентин Валентинович. – 5%-ным раствором мочевины можно обработать деревья и кустарники спустя две недели после обработки купоросом».

В фазе «зелёного конуса» (то есть когда начнут распускаться почки) проводится обработка инсектицидами – именно в это время начинают просыпаться после зимней спячки долгоносики, вишнёвый трубковёрт, яблонный цветоед и другие насекомые.

«Для обработки сада от вредителей подходят готовые комплексные препараты, которые продаются в садоводческих магазинах, – добавляет Валентин Валентинович. – Очень важно не опоздать и провести обработку инсектицидами до периода цветения, иначе опылители и мухи, появляющиеся в это время, могут просто погибнуть».

Конечно, следует помнить о мерах безопасности: распылять любые препараты лучше в защитной одежде в безветренную погоду, когда рядом нет людей или животных.