Чем собака может заразить человека

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что существуют смертельно опасные для человека и питомца болезни.

© РИА НОВОСТИ

Так, самое опасное заболевание, которым может заразить человека его питомец, – это бешенство. Оно не лечится и приводит к летальному исходу. Если непривитая собака столкнется с зараженным животным, эта встреча может иметь трагические последствия.

Еще одно инфекционное заболевание – лишай. Грибок размножается достаточно быстро, любимец может легко заразить своего хозяина, поэтому очень важно вовремя обратиться к специалисту.

Кроме того, от собаки к человеку может передаваться туберкулез и эхинококкоз.

Единственный способ защитить себя от таких болезней – это профилактика. Не стоит пренебрегать ежегодной вакцинацией.

Не следует принимать решение об отмене той или иной прививки самостоятельно, без консультации со специалистом.