Грибковые заболевания у кошек: симптомы, как и чем лечить

Многие заболевания кожного покрова и других систем организма сопровождаются яркими симптомами, по которым владелец может заметить нарушение в состоянии здоровья питомца. Так, например, грибок у кошек может проявляться сильным зудом, шелушением кожи, беспокойным поведением. В этой статье расскажем, какие грибковые заболевания бывают, рассмотрим их симптомы, возможные способы лечения и профилактики.

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Юлия Бубликова

ветеринарный врач общей практики

Главное

В ветеринарной медицине различают много грибковых инфекций. Чаще всего среди кошачьих грибков встречаются: дерматофитозы (лишаи), малассезиозный дерматит, аспергиллез, кандидоз, бластомикоз, гистоплазмоз и криптококкоз и другие.

Грибковые заболевания (микозы) передаются при взаимодействии с другим зараженным животным, а также внешней средой. Они также могут переходить к питомцу от матери, владельца или через инфицированные предметы других особей.

Более подвержены заражению особи с пониженным иммунитетом.

Микозы могут быть поверхностными, затрагивающими кожу, и системными, нарушающими функцию внутренних органов.

Возможные симптомы: появление участков облысения, зуд, шелушение кожи.

Как правило, грибок у кошек локализуется на коже, слизистых оболочках, в легких. Реже поражаются глаза, кишечник и нервная система.

Диагностика проводится с помощью исследования шерсти лампой Вуда, микроскопического анализа кожного соскоба, посева на питательную среду, исследования клеток.

Лечение осуществляется с помощью противогрибковых препаратов местного и системного действия.

Вакцины для профилактики неэффективны. Чтобы избежать грибков, необходимо поддерживать общее здоровье питомца: следить за качеством рациона, состоянием кожи и шерсти, уделять время обработкам от паразитов и вакцинации от опасных инфекций.

О грибках у кошачьих

Грибковые инфекции — в медицине их также называют микозами — это патологический процесс, развивающийся в результате активной жизнедеятельности условно-патогенных или патогенных грибков. Первыми называют те микроорганизмы, которые являются естественными обитателями кожи и слизистых оболочек, но способны провоцировать развитие заболеваний при благоприятных условиях, например, снижении иммунной защиты или увеличении их количества.

Болезненное состояние существенно осложняет жизнь питомца, доставляя ему дискомфорт в виде зуда или ухудшения общего самочувствия.

Как происходит заражение?

Передача инфекции может происходить через небольшие раны, царапины, расчесы, опрелости или просто через контакт. При этом ран может и не быть.

Патогенные микроорганизмы способны заразить питомца при прямом контакте с зараженными объектами, в том числе с мелкими грызунами, а также некоторыми другими путями:

Через обсемененный корм или личные вещи другого зараженного питомца (например, через общую лежанку или игрушки).

От матери к потомству.

Через одежду и обувь, при взаимодействии с ковриком в прихожей (там могут находиться патогены, принесенные на обуви).

Заражение грибками может произойти при общении с кошкой, у которой нет симптомов — некоторые животные становятся бессимптомными переносчиками инфекции.

Определенные группы кошек более подвержены развитию инфекций:

Любимцы с ослабленным иммунитетом;

Животные, получающие иммуносупрессивную терапию или больные хроническими вирусными инфекциями;

Беременные и лактирующие кошки.

Повышенная влажность, плохие гигиенические условия и скученное содержание в небольшом пространстве также являются провоцирующими факторами.

Опасны ли грибки?

Своевременно замеченный грибок у кота или кошки обычно хорошо поддается лечению — после терапии животное может быстро вернуться к привычному ритму жизни. Но игнорирование проявлений микозов может привести к серьезным осложнениям: патологический процесс затрагивает глубокие слои тканей, что ведет к воспалению в кожных структурах (образованию крупных незаживающих ран), легких, развитию анемии, расстройств пищеварения.

Виды грибков

В ветеринарной медицине дерматомикозы подразделяются на несколько групп в зависимости от повреждений: поверхностные (поражают кожные покровы) и системные (нарушают функционирование внутренних органов).

Грибковые заболевания кожи, которые чаще всего фиксируются у кошек:

Дерматофитозы (лишаи);

Малассезиозный дерматит;

Аспергиллез;

Кандидоз;

Бластомикоз;

Гистоплазмоз;

Криптококкоз;

Кокцидиомикоз;

Споротрихоз;

Риноспоридиоз;

Трихоспороз;

Рассмотрим некоторые из заболеваний более подробно.

Дерматофитозы

Они широко известны под своим бытовым названием — лишай. Среди поражений кожи выделяют множество дерматофитов, но главное место отводится Microsporum Canis — возбудителю микроспории, носящей народное название «стригущий лишай». Он выявляется в большинстве случаев кожных заболеваний питомцев. Данный грибок передается кошке при контакте с другими инфицированными животными, в том числе и при взаимодействии с мелкими грызунами. Споры также можно принести домой на одежде, так как они «летучие».

Есть четкие алгоритмы выявления данного заболевания: люминесцентная диагностика, трихоскопия (микроскопическое исследование волос) и посев культуры на питательную среду.

Малассезиозный дерматит

Малассезия (Malassezia Pachydermatis) — условно-патогенный грибок у кошек, поражающий ушные раковины и межпальцевые пространства. Малассезия — это нормальный обитатель кожи: он присутствует у всех здоровых животных, но под воздействием благоприятных условий начинает интенсивное размножение. Благоприятными факторами для развития могут стать влажность, тепло и иммуносупрессия (снижение иммунной функции).

У кошек патология, вызванная Malassezia, встречается нечасто, больше данная проблема характерна для собак.

Аспергиллез

Инфекционное заболевание, вызываемое грибком вида Aspergillus. Эти организмы живут повсеместно, наиболее привычной средой обитания для них является почва. Данный кошачий грибок сопровождается достаточно неспецифическими симптомами, которые могут присутствовать при множестве других заболеваний: у питомца на носу появляются небольшие язвы, а из ноздрей можно заметить кровянистые, гнойные выделения. Развитию недуга больше подвержены животные с ослабленным иммунитетом.

Кандидоз

Он считается оппортунистической инфекцией (то есть вызываемой условно-патогенными микроорганизмами) кожи, которая появляется вследствие чрезмерного роста гриба Candida — естественного обитателя слизистой оболочки. Такой чрезмерный рост обычно вызывается рядом причин, например, повреждением кожи, спровоцированным хронической травмой или избыточным увлажнением, заболеванием, влияющим на функционирование иммунитета, или продолжительным использованием цитотоксических (противоопухолевых) препаратов или антибиотиков. Грибок кандидоз редко встречается у кошек.

Бластомикоз

Бластомикоз — патология, которая развивается вследствие попадания в организм грибковых микроорганизмов Blastomyces Dermatitidis. Это системное заболевание, поражающее в первую очередь легкие, а после затрагивающее и центральную нервную систему (ЦНС).

Возбудитель бластомикоза обитает в почве, формируя мицелий (грибницу) на органических субстратах.

В организм кошки грибок попадает при:

Вдыхании спор или частиц грибницы;

Контакте спор или частиц с травмированной кожей;

Укусе животного-переносчика.

Гистоплазмоз

Гриб Histoplasma Capsulatum распространен по всему миру. Заражение происходит при вдыхании спор, находящихся в пыльном воздухе.

Гистоплазмоз вызывает легочные и системные патологии, которые проявляются соответствующими неспецифическими симптомами: одышка, незначительное увеличение температуры тела, вялость, потеря сил (питомец перестает реагировать на любимые игрушки, меньше двигается), снижение аппетита или полный отказ от пищи, анемия, сопровождающаяся побледнением слизистых оболочек.

Криптококкоз

Это патология, вызываемая у котов и кошек дрожжеподобными грибками Cryptococcus Neoformans и Cryptococcus Gattii. В большинстве случаев поражаются верхние дыхательные пути, что провоцирует появление чихания, сопения, выделений из носа, возникновения плотных подкожных припухлостей. Если вовлекается кожа, то образуются неболезненные узелки, которые могут изъязвляться. Порой у пациентов фиксируют проявления поражения ЦНС и заболевания глаз. Патологию регистрируют чаще у взрослых животных от 2 лет, в группу риска попадают любимцы с пониженным иммунитетом.

Симптомы

После попадания на кожу или проникновения внутрь микроорганизмы оказывают патогенное воздействие. Они «питаются» полезными веществами в организме, выделяя токсины и ферменты, которые, в свою очередь, постепенно разрушают наружный слой кожи и приводят к местной воспалительной реакции.

Каждая грибковая инфекция у кошек проявляется по-своему, но все патологии этой группы могут иметь общие черты.

Среди них:

Алопеция — выпадение шерстного покрова;

Шелушение кожи на бесшерстных участках;

Зуд и беспокойное поведение — зуд доставляет большой дискомфорт питомцу, он может трясти головой и активно чесаться, пытаясь избавиться от неприятных ощущений;

Бугорки и узелки на коже;

Нарушения со стороны дыхания: чихание, насморк с примесью крови и слизи.

При обнаружении этих симптомов стоит как можно скорее показать животное ветеринарному врачу. Грибок не проходит самостоятельно, со временем без должного лечения симптомы осложняются, ухудшается и самочувствие питомца. Инфекционные заболевания у котят и особей с сильно пониженным иммунитетом и способны привести к необратимым последствиям.

Диагностика

Наличия одних симптомов и терапевтического осмотра недостаточно для полноценной диагностики и определения точного заболевания.

Чтобы получить более полную клиническую картину, ветеринарный врач должен назначить следующие исследования на грибок у кошек:

Люминесцентная диагностика при помощи лампы Вуда. Медицинский световой прибор излучает ультрафиолет, позволяющий обнаружить свечение спор изумрудным цветом. Трихоскопия — исследования волосков под микроскопом на наличие спор в структуре волоса, но метод не всегда информативен по ряду причин. Имеет место человеческий фактор и, кроме того, результаты могут быть недостоверны, если в пробу не попали пораженные волоски. Посев на питательную среду (микологический посев). С помощью посева выявляется наличие и концентрация патогенных микроорганизмов и их чувствительность к антимикотикам — противогрибковым препаратам. Цитологическое исследование. Анализ клеток кожи и других пораженных органов используется для дифференциальной диагностики иных заболеваний и микроскопии колоний, которые выросли на питательной среде для типизации вида. Гистопатология — это микроскопическое исследование (PAS-окраска), которая позволяет окрашивать споры внутри фолликула. Не является рутинным методом. В последние годы стали доступны такие методы диагностики, как ПЦР, иммуногистохимия, ELISA. Эти анализы не распространены, хоть и обладают хорошей диагностической ценностью.

Чем лечат грибки у кошек?

Каждое отдельное грибковое заболевание требует индивидуального подхода к терапии. Схема зависит от возбудителя, тяжести патологического процесса, вовлеченности систем организма.

Как правило, пациентам назначается комплексное лечение, которое включает в себя прием лекарственных средств и специальный уход за питомцем.

Приведем пример тех групп средств, которые может использовать ветеринарный врач после диагностики:

Антимикотики — специфическое лечение, направленное на подавление грибков. Курс обычно длительный, назначается ветеринарным врачом после получения результатов анализов. В частности, для лечения может быть рекомендовано местное применение раствора на основе энилконазола («Имаверол»*), шампуни на основе миконазола («Миконазол Шампунь»*) – это местная терапия. Для лечения многих грибковых заболеваний кошек, помимо дерматофитозов, могут быть назначены препараты системного действия в таблетках, например, такие как «Итраконазол»*, «Тербинафин»*.

Антибиотики — могут применяться при развитии вторичной инфекции, которая часто присоединяется при отсутствии лечения и интенсивных расчесах. Выбор антибиотиков очень обширен, поэтому ветеринарному врачу может потребоваться провести предварительные диагностические исследования для анализа чувствительности к антибактериальным препаратам.

Использовать любые из этих средств самостоятельно не рекомендуется, лекарственные препараты назначает только ветеринарный врач.

Об эффективности лечения можно судить по снижению интенсивности местных проявлений: уменьшению количества алопеций, исчезновению зуда, беспокойства, шелушений, повышению активности. Также признаком успешной терапии становятся два последовательных отрицательных бактериальных посева.

Уход за кошкой

В комплексе с лекарственными препаратами для терапии грибка коту или кошке требуется обеспечить качественный уход. Для этого по назначению ветеринарного врача используют лекарственные средства для местной обработки поврежденных участков кожи, например, шампуни, мази. Также зачастую требуется защитный воротник и попона, которая ограничивает кошке доступ к пораженным зудящим местам.

Внимание также стоит уделить личным вещам животного — лежанке, игрушкам, лотку и расческам. Их необходимо обработать специальными растворами, эффективными против грибков. О подходящем средстве расскажет ветеринарный врач, поскольку они могут отличаться.

Профилактика грибка у кошек

В первую очередь важно знать, что противогрибковые вакцины для кошек, которые имеются на рынке, не имеют доказанной эффективности, их использование является спорным.

Для профилактики грибковых заболеваний у кошек применяются только общие меры для поддержания здоровья организма:

Контролируйте качество рациона питомца. Дефицит витаминов и других питательных веществ может привести к ослаблению иммунитета. Регулярно осматривайте уши, слизистые оболочки и межпальцевое пространство у кошки на наличие покраснений, шелушений и новообразований. Придерживайтесь схемы вакцинации и противопаразитарных обработок, назначенной ветеринарным врачом. Соблюдайте требования санитарных норм и гигиены.

Заразны ли грибки для человека?

В некоторых случаях зараженные кошки могут представлять опасность для человека, и, кроме того, они бывают бессимптомными переносчиками инфекций. Как правило, заражению больше подвержены дети или люди с иммунодефицитными состояниями. Но переживать не стоит — даже если человек заразился кошачьим грибком, в современных реалиях он легко поддается лечению.

*Не является рекламой. О возможности применения, показаниях и противопоказаниях необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом.