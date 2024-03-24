В чем секрет пикировки перцев и баклажанов

Всходы перцев и баклажанов на подоконниках скоро достигнут фазы первого настоящего листа. Этот момент надо не упустить, чтобы не опоздать с пикировкой рассады, напомнила VN.ru новосибирский агроном Людмила Шубина.

Два первых зародышевых листочка у рассады перцев, баклажанов и других овощных культур называются примордиальные. В этой фазе растения обычно растут в общем ящике. Рассаживать их по отдельным емкостям (пикировать) нужно после появления третьего листочка.

По словам Людмилы Шубиной, в её хозяйстве рассаду перцев и баклажанов начнут пикировать с понедельника, 25 марта. «Когда из серёдки выходит кругленький листочек у баклажана и остренький у перца – это называется настоящий лист. Фаза первого и второго настоящего листа – лучшее время для пикировки. Мы сеяли 25 февраля, у нас всегда обычно дата и срок пикировки такой».

Как напомнила агроном, пикировать перцы и баклажаны нужно с осторожностью. Корневая система этих культур очень уязвима и требует бережного отношения.

«Обязательно беречь корневую систему, поскольку у перца и баклажана корневая система не так адаптивна. Если, допустим, у томата порвётся корневая система – ну и ничего, а вот перец и баклажан пересаживаем в отдельную квартиру, в отдельный стаканчик, аккуратно, не нарушая целостность корневой системы, желательно с комочком», – советует Шубина.

Напомним, главные ошибки при пикировке томатов назвала Наталья Иванцова.