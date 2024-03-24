Какие грибы выращивать на подоконнике

В Новосибирске местным жителям рассказали, как выращивать грибы на подоконнике. Агроном Людмила Шубина рассказала о выращивании вешенки редакции АиФ-Новосибирск.

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«Обычные грибы на подоконнике у себя дома вы не вырастите, а вот Вешенку вполне возможно. Это один из самых простых грибов, который можно вырастить на соломенном, опилочном субстрате, особенно, если опилки лиственных пород», - заявила агроном.

Эксперт рассказала, что Вешенка хорошо растет на прелых пеньках, так как это тот гриб, который является паразитом на древесине. Шампиньоны, считает агроном, вырастить в домашних условиях намного сложнее, так как они растут на навозных грядках.