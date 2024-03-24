Особенности выращивания фикуса

Фикус Бенджамина благодаря внешнему виду и неприхотливости полюбился многим. Я тоже выращиваю давно. У меня распространённая зелёная форма этого растения. Я решила написать о нём, сделав акцент на способе формирования растения.

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Описание растения

Фикус Бенджамина — крупное декоративно-лиственное растение из семейства Тутовые. В комнатных условиях не цветёт. Ценится, на мой взгляд, за умение создать крупную зелёную ширму. В помещении может вырасти до 3 метров. Несмотря на его неприхотливость, есть некоторые пожелания к условиям содержания.

Условия выращивания

Любит:

светлое местоположение без прямых лучей солнца;

ровная температура +19...+25°С;

регулярный полив с подсушиванием верхнего слоя земли;

регулярные подкормки;

постоянное место.

Не любит:

сквозняки;

застой воды.

Посадка, пересадка, размножение

Растение быстро растёт, поэтому требует плодородный и рыхлый грунт.

В садовых магазинах можно купить уже готовый грунт для фикусов. На дно горшка нужен дренажный слой. Из-за высокой скорости роста требуется ежегодная перевалка в чуть более просторный горшок. Когда мой первый фикус уже перерос очень большой горшок, я стала обновлять только верхний слой земли.

Размножить фикус можно семенами и черенками. Черенки легко укореняются в простой воде.

Полив и подкормка

Для полива использую отстоявшуюся воду. Поливаю регулярно, как только подсохнет верхний слой земли. С середины ноября до февраля поливаю реже, раз в неделю. Это позволяет делать местоположение, удаленное от батареи центрального отопления. Взрослое растение периодически опрыскиваю из-за сухости воздуха. Также в этот период сокращаю регулярные подкормки. В качестве подкормок подходят любые для декоративно-лиственных растений.

Особенности выращивания

Фикус быстро становится высоким деревом. Из-за этого один свой фикус я подарила знакомым в их офис. Следующее стала подстригать, чтобы оно выглядело кустом. Но однажды неожиданно нашёлся ещё один вариант формирования. Пересаживая растения, обнаружила, что не хватает горшков на все укоренившиеся черенки фикуса. Чтобы не выкидывать лишние, я поместила в центр горшка сразу три черенка (кто-то назовёт это букетной посадкой).

Благодаря такой посадке молодое растение выглядит сразу более объёмным. На фотографии уже повзрослевшее растение. По мере роста стригу каждый из посаженных черенков, придерживаясь правил обрезки деревьев. Теперь пользуюсь только этим способом, если размножаю свой фикус. Так что с фикусом Бенджамина совсем не скучно.