Что лучше отремонтировать и поменять весной — в квартире и частном доме

Весна — время перемен. С приходом тепла и солнца людей так и тянет что-то изменить — в себе или в окружающей обстановке. Многие активно принимаются за ремонт, но далеко не все знают, какие работы делать весной особенно выгодно и удобно. О каких улучшениях действительно стоит задуматься в марте, «Секрет» узнал у специалистов по ремонту и отделке.

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Что стоит устанавливать весной

Окна

Зимой мало кто решается на замену окон, ведь из-за работ придётся какое-то время помёрзнуть, а перепад температур может негативно сказаться на системе отопления (если батареи не отключаются). Заняться этим лучше как раз весной, когда на улице достаточно тепло. Это не только удобно, но ещё и крайне выгодно.

Стоимость двустворчатого окна стандартных размеров 1300×1400 мм с одной поворотно-откидной створкой в феврале составляет примерно 20 700 рублей. С учётом плановых повышений цен такое же окно будет стоить в июне ~26 000 рублей. Стоимость примерно повысится на 20%.

Помимо этого, работы займут меньше времени, поскольку летом, в сезон высокого спроса, сроки куда дольше. В начале весны специалисты управятся за неделю, а в июне — только за три.

Москитные сетки

Зимой они вообще неактуальны, а вот весной россияне начинают готовиться к возвращению мошкары. Заниматься установкой сеток проще, когда за окном уже потеплело, но ещё не стало жарко.

Кондиционер

Девайс, который скоро наверняка понадобится, тоже стоит монтировать весной — пока не взлетели цены.

Если вы планируете установить кондиционер, весна — идеальное время для этого. Выбирать кондиционер, прокладывать провода и устанавливать внутренние блоки проще осуществлять при тёплой погоде. Также установка кондиционера до начала жаркого летнего сезона позволит вам быть готовым к жаре и избежать аномальных цен и долгих ожиданий в период пикового спроса.

Зимой устанавливать его к тому же бессмысленно — нет возможности проверить его работоспособность (многие модели рекомендуют не включать в минусовую температуру), добавил директор по развитию сервисной компании «Мой гектар» Олег Киреев.

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Что стоит ремонтировать весной

Водопровод

Отключать воду на время ремонта точно удобнее весной, причём как в многоквартирном, так и частном доме. За городом можно не бояться, что трубы промёрзнут и придут в негодность.

Система отопления

Здесь лучше дождаться, когда отопление отключат, а воду из труб сольют — тогда не придётся перекрывать стояки. Но даже если работы захочется провести раньше, сделать это будет проще весной, когда соседям не придётся мёрзнуть.

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Фасад

Актуально в первую очередь для владельцев частных домов.

Весенняя пора отличается более мягкой погодой и умеренными температурами, что делает её идеальным временем для работ над внешним видом дома. Эксперты рекомендуют обратить внимание на покраску фасада, окон и дверей, а также на ремонт крыши и замену облицовки.

К тому же фасадные работы весной дешевле — из-за погодных особенностей.

Услуги монтажников недорогие: весной далеко не все компании активно занимаются ремонтом в частных домах (в основном из-за сложностей с подъездом к объекту, вызванных таянием снега и половодьем).

В деревянных домах работы рекомендуют проводить в самом начале весны, пока снег не сошёл полностью. А вот для бетонных работ больше подходит поздняя весна: чем выше влажность, тем крепче бетон.

Балкон

По сути, это те же фасадные работы, только в многоквартирном доме.

Весна — отличное время для ремонта балкона. Самый оптимальный период для проведения работ — до наступления жары. Ремонт балкона займёт меньше времени и будет более комфортным, чем зимой или летом.

Подземные конструкции

Работы могут быть самыми разными — например, устройство траншей или размещение погреба. Вот какие преимущества здесь видят эксперты.

В марте земля ещё не оттаяла, поэтому копать котлован для установки пластикового погреба — одно удовольствие: стенки получаются ровные, не требуют дополнительного укрепления опалубкой, а значит, не нужно тратить на неё деньги. Грунтовые воды тоже ещё не оттаяли, поэтому котлован не зальёт, не нужна дополнительная техника на откачку воды, что тоже требует времени и денег. Кроме того, сама спецтехника легко заедет на участок по твёрдой замёрзшей земле, не повредит газон и не распашет весь участок.

Как быть с внутренней отделкой

С точки зрения погодных условий отделкой помещений можно заниматься круглый год.

Отделка помещений — история круглогодичная и не привязана к какому-то конкретному сезону. Тем не менее в России так повелось, что всё, что связано с ремонтом в квартире, в доме, со стройкой и тому подобными вещами, принято делать весной или летом. Оно и понятно: в тёплое время года заниматься всем этим, начиная от похода (а то и не одного) в строительный магазин и заканчивая поклейкой обоев или покраской стен и потолков проще и приятнее.

Однако у внутренних работ весной есть важное преимущество — цены на материалы ещё не успевают резко вырасти. Так что если вопрос экономии стоит особенно остро, то заняться отделкой рекомендуют, пока не стало слишком тепло.

Выгоднее всего закупаться в феврале-марте. Эти месяцы считаются самым провальными у компаний, занимающихся строительными, отделочными и другими работами, а также производителей. Кстати, в этой время производители часто устраивают распродажи и акции на предыдущие коллекции товаров, что тоже выгодно для клиентов.

Проблем с расходниками весной легко избежать за счёт качественной вентиляции помещений — так и напольное покрытие ляжет ровно, и обои на стенах не пойдут пузырями. Важно при этом не создавать сквозняков: из-за них некоторые материалы могут пойти трещинами, подчеркнул продукт-менеджер в департаменте по маркетингу и сбыту компании «Кнауф Гипс» Сергей Глебов.

Какие особенности есть у весеннего ремонта

У весеннего ремонта есть свои нюансы, о которых важно знать заранее, чтобы потом не столкнуться с неудачей и не делать работы дважды, напомнил основатель студии Idea Walls Илья Краснояров.

Первый нюанс — это повышенная влажность. Она может затруднить выполнение некоторых работ, например нанесение штукатурки, покраску стен и оклейку обоев. Решить вопрос поможет достаточная вентиляция помещения и осушитель воздуха.

Вторая особенность — перепад температур. Весной нередко бывает, что днём температура за окном положительная, а ночью отрицательная. Важно проверить, не боятся ли используемые материалы таких условий и есть ли у специалистов навыки работы, которые позволят не испортить ремонт.