Офисные сотрудники назвали располагающие к работе цвета интерьера

Аналитическая служба сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob расспросила три тысячи офисных сотрудников из разных регионов страны. Респонденты ответили на вопрос: какие оттенки оформления интерьера для них комфортнее. В основном называли продуктивными светлые интерьеры.

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Большинство представителей 20 распространённых офисных профессий считают, что лучше всего работается в светлых интерьерах. Тёмные интерьеры чуть больше любят программисты, PR-специалисты и аналитики, но и из них основная часть – за светлые оттенки.

Самым предпочтительным респонденты назвали бежевый цвет стен: чаще других говорили о том, что им лучше работается в бежевых интерьерах, бухгалтеры, секретари и эйчары. На втором месте – белый цвет, его больше всего любят дизайнеры и снабженцы. Голоса аналитиков равно распределились между белым и зелёным. У системных администраторов и офис-менеджеров зелёный оказался в фаворитах, а разные оттенки серого комфортнее для логистов и экономистов. Среди пиарщиков поровну любителей серого и голубого, а программистам, помимо голубых, нравятся бирюзовые оттенки.