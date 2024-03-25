Как обустроить небольшую кухню

Константин Тюриков, основатель компании «Минисклад», в беседе с Mydecor подчеркивает важность грамотной организации пространства на кухне для создания удобной и функциональной обстановки. Он предлагает несколько принципов, которые помогут оптимизировать пространство и сделать его уютным.

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Первое – это использовать компактную и многофункциональную мебель. Раскладные столики, складные стулья и выдвижные поверхности помогут сделать кухню более гибкой и экономичной.

Второй совет Тюрикова касается распределения посуды и кухонных принадлежностей в зависимости от частоты использования. Размещение наиболее часто используемых предметов рядом с рабочей зоной значительно упростит процесс приготовления пищи.

Третий принцип – максимальное использование вертикального пространства. Подвесные полки, полочки, вешалки и штанги помогут эффективно использовать стенные поверхности для хранения посуды и кухонных принадлежностей.

Тюриков также советует пересмотреть ассортимент мелкой бытовой техники и оставить только самые нужные устройства, предпочтя многофункциональные приборы, способные выполнять несколько функций одновременно.

Наконец, он подчеркивает важность «умных» решений, таких как скрытые кофеварки и чайники, подвесные полки для миксеров и выдвижные ящики для мелких устройств, которые помогают максимально использовать доступное пространство на кухне.

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