Эксперт объяснил, как обустроить небольшую кухню
Константин Тюриков, основатель компании «Минисклад», в беседе с Mydecor подчеркивает важность грамотной организации пространства на кухне для создания удобной и функциональной обстановки. Он предлагает несколько принципов, которые помогут оптимизировать пространство и сделать его уютным.
Первое – это использовать компактную и многофункциональную мебель. Раскладные столики, складные стулья и выдвижные поверхности помогут сделать кухню более гибкой и экономичной.
Второй совет Тюрикова касается распределения посуды и кухонных принадлежностей в зависимости от частоты использования. Размещение наиболее часто используемых предметов рядом с рабочей зоной значительно упростит процесс приготовления пищи.
Третий принцип – максимальное использование вертикального пространства. Подвесные полки, полочки, вешалки и штанги помогут эффективно использовать стенные поверхности для хранения посуды и кухонных принадлежностей.
Тюриков также советует пересмотреть ассортимент мелкой бытовой техники и оставить только самые нужные устройства, предпочтя многофункциональные приборы, способные выполнять несколько функций одновременно.
Наконец, он подчеркивает важность «умных» решений, таких как скрытые кофеварки и чайники, подвесные полки для миксеров и выдвижные ящики для мелких устройств, которые помогают максимально использовать доступное пространство на кухне.
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