Ответы на самые частые вопросы неопытных огородников

Самые частые вопросы читателей, которые стали владельцами подмосковных участков лишь недавно, решила осветить сегодня с помощью эксперта и опытных огородников в своей дачной рубрике «Вечерняя Москва».

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У самых нетерпеливых огородников подоконники уже вовсю колосятся рассадой томатов, перцев, баклажанов. Кто-то готовится к пересадке (пикировке) растений из общих рассадных ящиков в «отдельные квартиры».

Если вы пока не посеяли томаты, которые собираетесь выращивать в открытом грунте, не переживайте: раннеспелые детерминантные (низкорослые) сорта вы еще успеете посеять — делать это можно до конца марта, уверяет биохимик и дачница с 30-летним стажем Екатерина Попова. И объясняет это так.

— Рассаду (как в открытый грунт, так и в теплицы) надо высаживать в возрасте 60–65 дней. Если вы посеете семена раннеспелых томатов детерминантов до конца месяца, то в открытый грунт высадите их в начале июня, то есть как раз тогда, когда минует угроза возвратных заморозков. Напомню, что в Подмосковье они часто случаются до 5 июня, — объяснила Попова.

Точно так же обстоят дела и с ранними сортами сладкого перца: вы успеете собрать урожай, если посеете его на рассаду до конца этого месяца. Но дам один очень важный совет: семена перца относятся к «тугодумам» и могут всходить в течение 7–10 дней, иногда и дольше. Чтобы ускорить этот процесс, замочите их перед посадкой и высаживайте в рассадную емкость уже наклюнувшимися.

— Теперь поговорим о пикировке и пересадке растений, которыми вам придется заниматься после того, как они дадут два настоящих листа (новичкам объясню, что первые два листа растений — это семядоли, затем уже появляются настоящие). Прежде всего надо заняться подготовкой грунта, в который вы будете высаживать свою рассаду. Заморачиваться здесь не стоит: я уже много лет покупаю в магазинах готовый универсальный грунт для рассады, добавляю в него разрыхлитель — вермикулит (примерно 30 процентов от общего объема). Можно для этих же целей воспользоваться другим разрыхлителем — перлитом. В чем разница между ними? Вермикулит лучше сохраняет влагу, перлит не удерживает ее. Если вы знаете за собой такой грех, как перелив растений, то вам лучше подойдет перлит, — продолжила биохимик.

Поговорим о том, как правильно пересаживать растения из рассадных ящиков. Перед тем как приступить к этому, хорошенько полейте растения — это позволит не повредить нежную корневую систему рассады, особенно это важно для перцев. Пересаживая их в отдельные емкости, помните важное правило: не углубляйте растения по семядольные листы: это может стать причиной плохой приживаемости и болезней. Почва должна находиться на том же уровне ствола, что была в рассадном ящике, не выше.

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Это же правило относится и к баклажанам. А вот томаты смело присыпайте землей по семядольки: растения легко нарастят на стволе дополнительную корневую систему.

— Кстати, если раньше многие специалисты советовали при пересадке прищипывать корень томатов (то есть пикировать), то сегодня считают это процедуру необязательной. Я придерживаюсь той же точки зрения: не заметила, чтобы это в лучшую или в худшую сторону сказывалось на росте и развитии томатов, — добавила собеседница «ВМ».

Пересаживая растения, хорошенько полейте их, чтобы в грунте не было пустот, и на два-три дня поставьте в такое место, где их «не достанут» прямые солнечные лучи. Особенно их боится рассада баклажанов. В течение двух недель после пересадки уход за рассадой будет заключаться в их регулярном поливе, затем надо будет провести первую подкормку рассады.