Какая посуда действительно не содержит химикатов и безопасна для приготовления еды

Как радовались советские граждане, когда в продаже появились сковородки с тефлоновым покрытием! Они были удобны, на них ничего не пригорало, да и масла для готовки требовалось куда меньше. А еще их было так легко мыть — там же рядом анекдотические (но вполне реальные!) истории про упрямых бабушек, которые отдраивали всю эту пленку «в ноль».

Но в последнее время все чаще говорят об экологичной утвари для готовки — и вот тут радоваться вообще нечему, потому что как раз весь этот «Тефаль, ты всегда думаешь о нас» предстает в неприглядном свете. Разбираемся в вопросе вместе.

Нетоксичная посуда — реальность или шумиха?

Вы обеспокоены опасностью токсичных химических веществ поколения Х, входящих в состав PFAS, PTFE, также известных как «вечные химикаты»? Они как раз и используются в современной посуде с антипригарным тефлоновым покрытием. Эта информационная шумиха вполне реальна и обоснована.

«Вечными» эти химикаты назвали потому, что они не распадаются в окружающей среде и могут накапливаться в крови и органах человека. «Они связаны с онкологиями, бесплодием, повреждениями печени и щитовидки. И они в буквальном смысле повсюду — в том числе, в каплях дождя, который, возможно, прямо сейчас идет у вас за окном. Облака теперь собирают PFAS из испаряющейся влаги нашего загрязненного океана. Очень печально, конечно», — заключает терапевт Евгений Митрюхин.

Что же такое нетоксичная посуда?

Вообще говоря, чистая посуда — это любые сковородки и кастрюли, на которых нет антипригарного покрытия, изготовленного из химических веществ PFAS.

«Самая безопасная посуда для вашего здоровья: нержавеющая и углеродистая сталь, чугун с эмалевым покрытием, вся керамическая и огнеупорная стеклянная посуда», — утверждает Евгений.

Что нужно знать о маркировке посуды: PFAS, PTFE, PFOA и GenX

Маркетологи совершенно не зря едят свой хлеб — многие марки идут на бесконечные уловки, чтобы замаскировать состав кухонной утвари. На этикетках посуды часто можно встретить слова «без PTFE», «без PFOA» и «сделано без PFOA», но не всегда можно верить этим заявлениям на слово.

Например, некоторые бренды переименовывают свои тефлоновые покрытия весьма причудливо, используя при этом ярлык «без PFOA». Однако маркировка PFOA бессмысленна сама по себе, так как в 2016 году этот химикат был снят с производства, поэтому производители в любом случае не могут его использовать, это запрещено законодательно почти во всех странах.

«Выход? Просто избегать любой посуды с пленочным покрытием и обратить внимание на те, что перечислены в списке выше», — советует терапевт.

Еще одна проблема пленочного покрытия

И серьезная! Когда дешевые антипригарные покрытия изнашиваются, открывается основа. Она обычно изготавливается из реактивного металла (например, алюминия или меди) и может выщелачивать тяжелые металлы (кроме собственно алюминия и меди, это часто свинец или кадмий). Кто-то в здравом уме захочет добровольно принимать их внутрь? А ведь именно это и происходит, когда мы жарим яичницу или котлеты на таких сковородках!