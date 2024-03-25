Причины, по которым кошка может трогать хозяина лапой

Иногда поведение кошки вызывает у нас недоумение или улыбку. Например, питомец может трогать нас лапой, как будто пытаясь что-то сказать. И у такого действия может быть несколько причин.

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Нехватка внимания. Если кошка к вам подошла к концу дня и трогает вас лапкой, то, возможно, она хочется с вами «пообщаться». Погладьте её, почешите у неё за ухом.

Стремление кошки заставить хозяина встать с места. Подобным образом кошка может говорить о том, что её миска пуста или что она не может попасть к лотку.

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"Лечение" хозяина. Известно, что переминание лапками улучшает кровообращение у людей, благотворно влияет на мышцы и суставы. Также после такого «массажа» человек расслабляется, успокаивается, у него улучшается настроение, снижается уровень стресса.

Помечание хозяина. У кошки на лапках есть железы, которые выделяют феромоны.