Дизайнеры рассказали, как бюджетно освежить интерьер в квартире весной

Одним из простых способов придать свежесть дому является изменение декора, сообщает издание tumentoday.ru. Смена цвета стен или добавление ярких акцентов помогут по-новому взглянуть на пространство и сделать его более привлекательным и комфортным для проживания. Актуальными в этом сезоне считаются мягкие оттенки зеленого, нежно-розового, желтого, а также подойдут оттенки голубого и фиолетового. Их дизайнер интерьера, руководитель студии MBDS Мария Боровская рекомендует использовать для стен, мебели и текстиля для придания легкости и свежести.

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Руководитель студии дизайна Kovalchuk Interior Анастасия Ковальчук рекомендуют также обратить внимание на текстиль. Обновление текстильных элементов, таких как декоративные подушки, пледы, скатерти и кухонные полотенца, поможет добавить весеннего настроения и свежести в интерьер. Использование легких и воздушных тканей, таких как шелк, лен и хлопок, а также сочетание разных текстур и элементов декора, создаст уютное и гармоничное пространство.

Живые растения также являются отличным способом освежить интерьер, говорит декоратор бренда «Дятьково Design» Марии Гатиятуллиной. Они придают помещению живой зеленый акцент и создают атмосферу уюта. Большие растения в напольных горшках или неприхотливые цветы на книжных полках станут отличным дополнением к интерьеру.

При обновлении мебели стоит обратить внимание на нейтральные оттенки и натуральные материалы, которые будут актуальны в любом стиле интерьера и сохранят свою актуальность на долгое время.

Кроме того, перестановка мебели и добавление ярких деталей, таких как яркие подушки, покрывала или ковры с весенними мотивами, помогут придать интерьеру новизну и свежий вид.