Что делать, если собака любит спать на хозяйской кровати

Одной из распространенных проблем, с которой сталкиваются владельцы собак, является привычка питомца спать на диване или кровати вместе с хозяином.

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Однако, как рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью «Радио 1», такая привычка может постепенно вызывать у хозяина дискомфорт.

Голубев объяснил, что, если хозяин сначала разрешает собаке спать на кровати, а затем резко меняет свое мнение, это может вызвать проблемы. Питомец, привыкший к определенным условиям, не сразу поймет, что теперь ему следует спать только на своей лежанке. Поэтому важно постепенно отучать собаку от сна на диване, а лучше всего устанавливать правила заранее и придерживаться их последовательно.

Эксперт также подчеркнул, что питомцу должны быть известны правила и система в его жизни, поэтому важно, чтобы с самого начала жизни собаки в семье ей были поставлены четкие границы поведения.

Кинологи рекомендуют определить допустимое поведение питомца еще до его приобретения. Если владелец не хочет, чтобы собака спала на мебели, это правило должно быть установлено с самого детства питомца.

Отучить собаку от привычки спать на кровати можно постепенно, без использования резких методов наказания. Для этого можно ограничить физический доступ к месту, где спит хозяин, и поощрять питомца за правильное поведение. Также стоит создать удобное место для отдыха рядом с хозяином, чтобы собака чувствовала себя рядом с ним.

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