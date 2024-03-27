Способы поощрения собак с лишним весом за выполнение команд раскрыл в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Важную роль в воспитании и дрессировке собаки играет мотивация. Если у человека в качестве мотивации может выступать, например, новый телефон или поход в любимый парк развлечений, то собаку лучше всего вдохновляет еда. У собаководов, чьи питомцы сидят на диете из-за лишнего веса, может возникнуть вопрос: чем мотивировать собаку выполнять команды, если лакомства запрещены? Для этого можно использовать разрешенный корм (выдавая небольшие кусочки за выполненную команду), не забывая о словесной похвале и игре, которые тоже мотивируют животное Владимир Голубев Кинолог

Человеку может надоесть привычная еда, если он обедает одним и тем же изо дня в день, отметил эксперт. Однако того же нельзя сказать о собаке. Если питомец здоров (не считая избыточного веса), то он всегда будет хотеть есть и с большим удовольствием отведает то, что предложит хозяин, то есть с аппетитом пожует не только лакомства, но и свой привычный корм. Поэтому для обучения животных с лишним весом можно использовать разрешенный корм.

«Важно при этом вписывать угощения в виде корма в рацион животного. Строго следуйте правилам дозировки. Если ветеринар назначил вам специальный диетический корм или особую диету, соблюдайте ее, а в момент дрессировки отнимайте количество взятого корма для поощрения от дневной нормы», — отметил кинолог.

Голубев призвал сделать привычный корм привлекательным для собаки. Для этого нужно добавить ему аромат.

«Вспомните, что больше всего из запрещенной еды любит ваша собака. Может, это ароматная докторская колбаса или кусочек того самого сыра? Подойдет даже любое ароматное лакомство из зоомагазина. Возьмите этот продукт и совместите в контейнере с привычным кормом. Закройте лоток с едой и уберите на ночь в холодильник: увлажнившись, корм впитает аромат любимого продукта собаки. Такое угощение покажется куда более привлекательным для питомца», — объяснил собеседник «Мосленты».

Безусловно, еда — это самый надежный и проверенный способ мотивировать собаку, продолжил Голубев. Но часто еду в качестве подкрепления используют только на начальных этапах обучения команде. Когда питомец усвоил материал и с радостью повторяет выученную команду, постепенно поощрение меняется на игры или хвалебные слова.

«Чтобы поощрить собаку, подумайте, что она любит помимо еды. Возможно, ей нравится играть в мячик, поэтому она всегда его вам приносит. Кроме того, обратите внимание на настроение питомца в момент выполнения команды: бывает, что на улице собака очень хочет поиграть с сородичами, а вы разучиваете команды. Тогда отличным поощрением для питомца будет возможность побежать к другим собакам и пообщаться», — рассказал специалист.

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