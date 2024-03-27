Топ-5 самых опасных пород собак в мире

Некоторые породы собак считаются опасными, учитывая импульсивность их представителей и/или силу их челюстей, поскольку они подвержены внезапным нападениям с серьезными последствиями. Хотя на поведение собаки может влиять множество факторов, в первую очередь воспитание, мы перечислим пять пород собак, признанных опасными.

1. Американский питбультерьер.

В Соединенных Штатах порода признана и была популяризирована еще в 1898 году. Первоначально выведенный в результате скрещивания терьера и бульдога, питбуль предназначался для охоты на хищников (пум, полудиких собак), угрожающих крупному рогатому скоту и свиньям. Позже его использовали для собачьих боев и вывели на арены для борьбы с быками.

Он прибыл в Европу в начале XX века и был одомашнен с 1950-х годов. Питбуль может вырасти до 50 см в холке при максимальном весе 30 кг. Его тело короткое и мускулистое. Очень умный, питбуль требует твердого воспитания. С 1999 года питбуль относится к категории опасных собак 1 категории.

У питбуля нет определенного поведения: воспитание и дрессировка, которые он получит, полностью повлияют на его взрослую жизнь. Он может быть дружелюбным и сдержанным, но если не дать правильного воспитания, представители данной породы склонны к агрессии , будь то дружелюбный, сдержанный или реактивный темперамент.

При правильном воспитании и социализации, начиная со щенков, они могут очень хорошо ладить с детьми и мирно сосуществовать с другими животными, в противном случае, представители данной породы склонны к агрессии.

2. Стаффордширский бультерьер.

Это собака с активным характером, с большой энергией. Отличается очень развитой мускулатурой, средним размером и короткой шерстью. Эта порода также относится к самым опасным в мире. Стаффордширские бультерьеры очень активны и подвижны, поэтому им необходимы ежедневные физические нагрузки.

Тем не менее, эта собака, полностью обученная и воспитанная, является хорошим компаньоном для семьи.

3. Бультерьер.

Эта порода также относится к одной из потенциально опасных. Это связано именно с их сильным укусом, крепостью и способностью защищаться, когда они видят угрозу. Если дать правильную дрессировку, бультерьер может быть хорошим, ласковым и игривым компаньоном.

4. Ротвейлер.

Ротвейлер - одна из старейших существующих пород, их использовали в качестве пастушьих и сторожевых собак. Хотя он не так агрессивен, как питбуль, его укус сильнее. Еще одна из собак, которых нужно уметь воспитывать с щенячьего возраста, чтобы у них был хороший характер, как у взрослых. У представителей данной породы есть склонность руководить стаей, поэтому с раннего возраста вы должны дать им понять, что командует человек.

5. Аргентинский дог.

Аргентинский дог входит в этот короткий список. Это животное обладает физической способностью нападать на крупную добычу, такую как пума или кабан. Представители данной породы обладают устрашающей внешностью и сильным темпераментом, однако при ранней социализации и хорошем воспитании он станет домашним животным, которое без колебаний защитит детей. Арге тинский дог.

Эти 5 пород собак признаны одними из самых опасных. Их физические и психические особенности предрасполагают к агрессии, если они не воспитаны должным образом. Однако опасность собаки измеряется не только ее породой. Любая собака может оказаться опасной, если не получит твердого и качественного воспитания.