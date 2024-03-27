Иногда псы могут проявлять довольно странный интерес к своему хвосту: кусать, лизать его, гнаться за ним. Поначалу это может казаться забавным, но владельцу важно знать, что такое поведение не всегда связано с развлечением, и нужно понимать, когда обращаться за профессиональной консультацией.

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Почему собака грызет свой хвост? Причин очень много, некоторые из них могут быть весьма серьезными, и потребуется глубокое обследование питомца ветеринарным врачом, а другие не представляют опасности. Однако всё поддается лечению при правильном подходе. Когда же стоит бить тревогу и обращаться за консультацией к специалистам – об этом мы поговорим в нашей статье.

Почему собаки кусают свой хвост – главное

Если животные чрезмерно грызут свой хвост, нарушая целостность кожных покровов – это ненормальное явление, требующее ветеринарного осмотра.

Довольно много факторов способны приводить к такому состоянию: паразиты, аллергические реакции, воспаление параанальных желез, застревание инородных предметов в шерсти и др.

Многие из причин, приводящих к различным заболеваниям и способствующих тому, что собака грызёт хвост, вызывают одинаковые клинические признаки и без помощи ветеринара их сложно отличить друг от друга: расчесы, чрезмерное зализывание кожи и ее покраснение, образование на ней корочек, выпадение шерсти.

Решение о лечении принимает ветеринарный врач, отталкиваясь от причины. Например, для лечения воспаления параанальных желез потребуются антибиотики, обезболивающие препараты, для борьбы с паразитами – обработки против них, при пищевой аллергии – диетические корма и т.д.

Основными профилактическими мерами данного состояния являются: своевременные обработки против внешних и внутренних паразитов, регулярный уход за шерстью, сбалансированный рацион.

10 причин, почему собака грызет свой хвост

Нужно быть внимательным в обращении с животными. Это позволит владельцу быстрее понять, что с его питомцем происходит неладное и предоставить ему необходимую помощь. Если любимец проявляет пристальный интерес к задней части туловища, скорее всего, он делает это не просто для развлечения. Существует множество причин, почему собака грызет свой хвост. И для начала важно отметить, нормальное ли это поведение или нет.

Когда это становится проблемой? Если питомец чрезмерно выкусывает участки тела или начинает травмировать себя, пытаясь удовлетворить свои побуждения – это должно вызывать беспокойство. Понимание причин такого состояния, поможет найти скорейшее решение проблемы.

Если щенок кусает и грызет хвост, это также может показаться владельцу обычной игрой. Однако наличие зуда, расчесов, участков выпадения шерсти, беспокойного поведения в течение продолжительного времени требует обращения в ветеринарную клинику для проведения диагностики и назначения необходимого лечения.

Наружные паразиты

Это одна из основных причин, провоцирующих у животных проблемы с кожей и беспокойное поведение. Речь идет о паразитах, обитающих на поверхности тела или в коже, например, блохи, вши, внутрикожные клещи. В основном этой проблеме подвержены особи, которые не проходят своевременную профилактику против эктопаразитов. Все они оказывают механическое воздействие, повреждая кожу и вызывая воспалительные реакции в ней. Вот почему собака может кусать хвост. Они встречаются у животных всех возрастов и могут причинять сильный дискомфорт, раздражение, зуд. При высокой интенсивности заражения паразитами или возникновении аллергических реакций, например, на слюну блох, которая выделяется при укусе, довольно часто наблюдается усиление расчесов и, как следствие, выпадение шерсти в этих местах.

Гельминты

Кишечные паразиты, такие как ленточные и круглые черви, нередки у животных. В процессе своей жизнедеятельности они могут вызывать раздражение и дискомфорт в прямой кишке, что приводит к чрезмерному облизыванию, выкусыванию области вблизи анального отверстия. При высокой степени зараженности паразитами у животных могут возникать дополнительные симптомы: диарея, рвота, снижение аппетита, вялость и др.

Кожные инфекции

На коже всегда есть большое количество бактерий и грибков, которые в норме не приводят к возникновению проблем. Однако при снижении барьерных свойств кожи они могут быстро размножаться и вызывать воспалительные реакции. Также кожные инфекции могут быть следствием других факторов (например, эктопаразиты, травмы, аллергические реакции и т.д.). Поэтому это еще одна из частых причин, почему собака грызет свой хвост. Сопровождаются они схожими клиническими признаками с другими дерматологическими проблемами: зуд, чрезмерное облизывание участков тела, покраснение, образование корочек, выпадение шерсти, изменение цвета кожи. Часто они возникают при формировании колтунов на теле животного, под которыми создаются благоприятные условия для развития микрофлоры.

Аллергия

Существует множество веществ, к которым может быть повышенная чувствительность у животных, приводящая к аллергическим реакциям: продукты питания, пыльца, табачный дым, парфюмерия, слюна блох и т.д. У собак такие состояния проявляются клиническими признаками, похожими на ранее описанные причины: зуд, покраснение и повреждение кожи, выпадение шерсти. Поэтому очень важно обращаться к ветеринарному дерматологу, если возникает подобная картина, для постановки точного диагноза.

Тревога

Животные, испытывающие стресс, могут одержимо лизать и жевать себя. Обычно это наблюдается в области подушечек лап, но возможно и в других частях туловища. Такое состояние может возникать из-за особенностей поведения, психики питомца, реакции на внешние раздражители (например, сильный, внезапный шум, нападение других собак и др.). И клинические признаки могут дополняться дрожью, беспокойством.

Боль

Распространенной причиной облизывания и жевания хвоста, которую люди часто упускают из виду, является боль. Этот дискомфорт может быть связан с внутренними органами, позвоночником и т.д. Сопровождается выпадением шерсти, иногда покраснением кожи в волнующих животного местах.

Проблемы с параанальными железами

Эту патологию стоит выделить отдельно, потому что она довольно часто встречается у питомцев. Возле ануса у животных располагаются параанальные железы, вырабатывающие пахучий секрет, с помощью которого они метят территорию, отпугивают врагов. Обычно эти органы опорожняются всякий раз во время дефекации. В некоторых ситуациях по разным причинам протоки этих желез закупориваются, и нарушается выход секрета. Впоследствии может возникнуть воспалительный процесс, проявляющийся болью, зудом.

Пес эту область может часто облизывать, кататься попой по полу.

Вот почему еще собаки кусают свой хвост. В некоторых случаях анальные железы могут инфицироваться, что даже приводит к абсцессу, который может прорваться. Проблемы с параанальными железами обычно сопровождаются неприятным «рыбным» запахом, исходящим от области под хвостом.

У таких пород, как немецкие овчарки, ирландские сеттеры, есть риск возникновения иммуноопосредованных заболеваний, таких как перианальные свищи или анальный фурункулёз – хроническая патология, в ходе которой в тканях вокруг анального отверстия образуются глубокие воспалённые участки.

Игривое поведение

Некоторые собаки гоняются за хвостом просто потому, что им от этого весело. Такие ситуации происходят эпизодами, непостоянно и не будут сопровождаться повреждением кожи, выпадением шерсти, возникновением воспалительных реакций. Это довольно распространенное поведение, особенно у молодых животных. Вот почему щенок может кусать свой хвост. Взрослые собаки – не исключение, и у них также может сохраняться игривый интерес к своему хвосту, особенно, если песику уделяется мало времени со стороны владельца. Таким образом, питомец пытается себя самостоятельно развлекать или привлекать внимание людей.

Травма

Травмирование участков тела в области хвоста может послужить причиной раздражения и дискомфорта у животных, вследствие чего они могут активно лизать, выкусывать, грызть свой хвост. Такая ситуация может осложняться воспалением кожи и появлением дополнительных признаков: отечность тканей, их покраснение, болезненность и др.

Инородный предмет

Если у собаки что-то застряло в области анального отверстия, например, грязь, фекалии, трава или другие предметы, все они могут приводить к дискомфорту и появлению повышенного интереса в виде беспокойства, попытке выгрызть или полизать, либо питомец может кататься попой полу. Особенно это часто встречается у длинношерстных пород собак (йоркширский терьер, колли, мальтийская болонка и другие).

Что делать, если собака грызет хвост?

Если повышенный интерес к хвосту, беспокойное поведение, постоянное вылизывание, зуд сохраняются более 24 часов, или владелец замечает раздражение, кровотечение, неприятный запах в этой зоне и другие отклонения у животного – необходимо обратиться на очный прием. Чаще всего требуется консультация ветеринарного дерматолога, терапевта и диагностика в виде соскобов и цитологического исследования из очагов поражения. В редких случаях могут потребоваться анализы крови для оценки общего состояния здоровья и кала на яйца гельминтов.

В зависимости от причины, из-за которой собака кусает хвост или зализывает его, лечение будет включать в себя следующее:

При воспалении параанальных желез животным назначают антибактериальные (Кладакса), противовоспалительные и обезболивающие препараты (Петкам), местные обработки антисептическими растворами (Хлоргексидин 0,05 %). Также надевается защитный воротник для предотвращения зализывания больной области, иначе выздоровление будет происходить медленнее. Некоторым собакам требуется ручное сцеживание параанальных желез, чтобы исключить их поражение.

В ситуации с перианальными свищами ветеринарный врач, скорее всего, назначит противовоспалительные, глюкортикостероидные препараты (преднизолон), противозудные препараты (Апоквел), гипоаллергенные диеты и, возможно, антибиотики (Кладакса). Хирургическое вмешательство может потребоваться в тяжелых случаях, если свищи повторяются или если препараты не помогают.

Зачастую воспаление кожи бактериальной, грибковой природы, наружные паразиты и аллергические реакции могут сопровождать друг друга. В связи с этим для борьбы с кожной инфекцией применяют шампуни для животных с 4% хлоргексидином и кетоконазолом (Апиценна, Пчелодар и др.) или антибиотики (например, Кладакса), противозудные средства (Апоквел, Зодак и др.).

При аллергии, сопровождающейся генерализованным зудом, а также для снятия воспаления используют противовоспалительные (Преднизолон), противозудные препараты (Апоквел).

При эктопаразитозах – обработки от клещей и насекомых в виде капель на холку или таблеток (Стронгхолд, Инспектор и др.). Прием всех лекарств проводится, согласно инструкции к препаратам.

При застревании инородных предметов в шерсти вблизи ануса ветеринарный врач будет их удалять.

При выраженном беспокойном состоянии, стрессе животным назначают успокоительные препараты (Экспресс-успокоин) и методы коррекции поведения для того, чтобы отучить их от погрызания хвоста. Для этого необходима консультация узких специалистов – зоопсихологов, кинологов.

Для борьбы с гельминтами необходимо провести противопаразитарную обработку (Мильбемакс, Стронгхолд и др.). При высокой степени поражения и тяжелом состоянии, животным может потребоваться симптоматическая терапия, например, противорвотные препараты, внутривенные капельницы и т.д.

Профилактика проблем

Одно из важных правил предотвращения каких-либо проблем со здоровьем на ранних стадиях – хорошее наблюдение за питомцем, что позволит при возникновении изменений в общем состоянии сразу обратиться в ветеринарную клинику. Сюда же стоит отнести проведение ежегодной диспансеризации, включающей в себя анализы крови и мочи, УЗИ брюшной полости.

Как же отучить собаку грызть свой хвост? Чёткого ответа на этот вопрос нет, потому что проблема, скорее, не в привычке, а в других составляющих, описанных нами в разделе «Причины», которые можно профилактировать.

Ежемесячная обработка собаки от блох и клещей, гельминтов может предотвратить появление внешних и внутренних паразитов.

Правильная гигиена и регулярный уход за шерстью, когтями, сбалансированный рацион позволят снизить вероятность появления проблем с кожей из-за инфекций, пищевой аллергии.

Для профилактики поведенческих реакций, снижения уровня тревожности или агрессии необходимы занятия по воспитанию собаки под руководством кинолога, зоопсихолога.