Сколько групп крови у кошек и какие существуют?

Чем дальше развивается ветеринарная медицина, тем больше удивляются многие владельцы схожести людей и их питомцев. И если раньше хозяева поражались, что животным тоже делают УЗИ сердца, то сегодня уже многих озадачивает обязательное исследование группы крови перед ее переливанием.

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Светлана Данькова, ветеринарный врач со специализацией в лабораторной диагностике

В этой статье мы рассмотрим, сколько групп крови у кошек и какие встречаются у определенных пород. А также выясним, зачем владельцу знать такую информацию о питомце, на что влияет группа и как она связана с разведением породистых особей, как и где ее исследуют, есть ли у кошачьих свой резус-фактор. Также кратко расскажем, как проверяют доноров перед процедурой переливания.

Разве у кошек есть группы крови?

Ветеринарные врачи часто сталкиваются с удивлением владельцев, предлагая им узнать группу крови любимца. При такой разительной внешней разнице людей и зверей далеко не каждый человек задумывается, настолько все-таки животные похожи на нас строением организма.

На самом деле у котов и кошек есть группы крови, и они имеют большое значение.

Особенно если питомец заболел и страдает от анемии. Интересно, что группы человека были открыты лишь в 1900 году, а до самих кошек очередь дошла только к 50-м годам прошлого столетия. И даже эти знания долго не применялись на практике, ведь и по сей день некоторые клиники проводят переливания крови без предварительного тестирования животных на группу. А часть заводчиков не учитывают этот фактор при планировании вязки.

Общие сведения о крови у кошек

Кровяные клетки вырабатываются у взрослых особей преимущественно в красном костном мозге, который располагается в костях. Клетки крови кошек в среднем меньше по размеру, чем у собак или человека, но имеют очень схожий вид. У всех животных группа крови – это наследуемый признак, который не меняется с рождения в течение всей жизни.

Разница между группами заключается в отличающемся белковом составе оболочки клеток крови. У большинства кошек есть врожденные антитела к другим группам крови своих сородичей. Это значит, что они очень чувствительны к переливанию неподходящей донорской крови. А котята могут погибать из-за несовместимости с материнской группой. При этом при первичном введении чужеродной крови, например, от человека кошке, моментальной реакции иммунитета, скорее всего, не будет, но все же кровь довольно быстро разрушится, так как не подходит животному.

Именно поэтому ксенотрансфузию, или переливание крови от другого вида, применяют только в случае крайней необходимости и при условии, что в ближайшее время пациент получит повторную дозу полностью подходящей ему крови.

Сколько групп крови у кошек?

На данный момент у кошек есть система разделения, благодаря которой выделяют только три группы и один Mik-фактор, аналогичный нашему резус-фактору. У людей очень много таких систем различия, в которых участвуют данные не только о реакции на чужие эритроциты, но и на лейкоциты и белки крови.

Позаимствовав буквенные обозначения групп из медицины, ученые выделили у кошек три группы крови: А стала самой многочисленной, В встречается заметно реже и, наконец, группа АВ является исключительно редкой. При этом у группы В самая выраженная непереносимость чужеродных групп, а АВ, наоборот, не имеет врожденных антител к чужеродной крови.

Как специалисты определяют группу крови?

Самый простой и быстрый способ узнать группу питомца – это использовать экспресс-тест. Его применяют для типирования крови как в ветеринарных клиниках, так и в крупных лабораториях, а понятная инструкция позволит владельцам животных узнавать группу крови даже в домашних условиях.

К сожалению, у этого метода есть свой процент погрешности и ошибочных результатов, на фоне чего его оставляют для экстренных случаев, когда кошке, например, необходимо срочное переливание, и врачу незамедлительно нужно знать, какая у нее группа крови.

Более надежным методом изучения групп крови является генетический тест.

Он занимает немало времени (стандартный срок выполнения 10-14 дней), стоит дороже экспресс-теста и предполагает отправку биоматериала в стороннюю лабораторию, что значительно увеличивает сроки ожидания результата для некоторых регионов. При этом материал для исследования можно собрать в домашних условиях, ведь для генетического теста подходит не только кровь, но и клетки эпителия, взятые при помощи специальной щеточки со слизистой оболочки ротовой полости.

Нужно ли знать группу крови?

Большинству владельцев необязательно заранее без повода выявлять группу крови своего питомца.

Эта информация полезна тем людям, кто планирует следующие мероприятия:

Получение потомства от своего любимца, особенно если животное относится к таким породам как британская кошка, корниш- и девон-рекс;

Участие в донорской программе, когда ваш кот регулярно сдает кровь и спасает чьи-то жизни;

Плановая операция с высоким риском кровопотери, например, удаление селезенки и т.д.

В этом случае вы можете обратиться в крупную ветеринарную клинику, большинство из которых имеют собственные лаборатории или же сотрудничают с лабораторными сетями, что позволяет им оказывать такую услугу.

Подбор пары в разведении по группе крови

Вопреки популярному мнению, что животные сами могут выбрать себе пару и родить здоровое потомство, существует огромное количество критериев, по которым эти пары подбираются. В чистокровных линиях породистых котов необходимо учитывать не только окрас, длину шерсти, размер, но также и группу крови. Для предотвращения такого состояния, как неонатальный изоэритролизис, заводчики должны исключить вязки самок с кровью В группы и самцов с А либо АВ группой. Связано это с тем, что самка через молоко передает потомству свои антитела, а самки с группой В имеют очень агрессивные антитела к другим группам, что в случае рождения детенышей с А и АВ группой приводит к атаке антителами клеток крови и последующему их разрушению. Это очень опасная ситуация, которая серьезно угрожает потомству и вынуждает в первые дни отлучать котят от матери.

При этом в настоящее время нет данных о конфликте на фоне положительного или отрицательного Mik-фактора у родителей котят.

Как проходит подготовка к переливанию

Чтобы максимально снизить побочные эффекты от переливания крови врачи тщательно готовятся к этой процедуре. Весь процесс подготовки можно разделить на несколько этапов.

Выявление группы крови питомца. Как правило, во многих клиниках есть экспресс-тесты, но некоторые вынуждены отправлять кровь в крупные лаборатории. Они обычно выглядят как пластины из плотного картона с тремя лунками для исследуемой крови. Лунок именно столько, сколько групп крови у кошек. Этот этап обязателен, если владелец и врач заинтересованы в удачной гемотрансфузии.

Выбор донора. Донором крови может стать не любой питомец. Допускаются только здоровые молодые кошки без носительства передающихся с кровью инфекций, с хорошими показателями анализов, при этом масса тела не должна быть меньше 4 кг, а само животное не должно оказывать особо активное сопротивление при различных ветеринарных манипуляциях. Группа крови донора должна быть такой же, как у реципиента. Помимо переливания свежей цельной крови сразу от донора в некоторых ситуациях врачи используют готовые пакеты, хранящиеся в банке крови.

Тест на совместимость. Даже животным с одинаковой группой необходимо выполнять тест на совместимость крови, который проводят врачи в лаборатории при клинике. Это связано с наличием у кошек дополнительного Mik-фактора, ведь особям с отрицательным Mik противопоказано переливание крови от позитивных доноров. А специального теста для выявления этого антигена пока нет. Для отслеживания совместимости в пробирках и на стекле специалисты смешивают кровь донора и больной кошки, оценивая реакцию клеток друг на друга.

Биологическая проба. И только если животные полностью совместимы, врачи приступают к переливанию, в начале которого проводят очередной тест – биологическую пробу, призванную выявить ранние признаки непереносимости чужеродной крови. Во время пробы реципиенту очень медленно вводят донорскую кровь, а врачи тщательно оценивают его жизненные параметры, такие как давление, частота дыхания, температура тела и др. При возникновении малейших отклонений врачи решают, есть ли смысл продолжать процедуру и могут назначить лекарства, убирающие негативные последствия переливания.

Как видно, гемотрансфузия – это мероприятие с повышенными рисками и высокой трудозатратностью, что определяет его большую стоимость и отсутствие такой услуги в некоторых клиниках, а также обязывает врачей и владельцев непременно узнавать группу крови животного перед началом манипуляции.