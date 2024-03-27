Депутат напомнил, что на даче строго запрещено закапывать мусор

Закапывать мусор на даче ни в коем случае нельзя — это вредит почве и нарушает общую экологическую обстановку. От опасного действия на загородном участке предостерег россиян депутат Госдумы Никита Чаплин, его слова передает NEWS.ru.

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Для утилизации отходов после стройки или ремонта на даче парламентарий посоветовал заказывать специальную машину.

«Закон не запрещает хранить мусор на участке и вывезти в любое время. Если вы все же хотите закопать часть мусора на участке, то только ветки и листья», — подчеркнул Чаплин.

Однако депутат считает, что из веток и листьев лучше сделать компост для удобрения почвы. Эксперт также напомнил, что на территории большинства садовых некоммерческих товариществ (СНТ) есть специальная зона для мусора — обычно это большой контейнер на общих территориях.

Недобросовестным дачникам, которые совсем не выносят отходы за территорию СНТ, придется заплатить штраф в 7000 рублей. «Кстати, законом разрешено сжигать мусор на своем участке, но не весь и не везде», — уточнил Чаплин.

Ранее россиян предостерегли от выращивания некоторых видов грибов на даче. Так, оштрафовать могут за разведение псилоцибиновых грибов. В этот перечень входят панэолус, гимнопилус, коноцибе, волоконница зеленая, волоконница хохлатковая, плютей синеногий, плютей ивовый, мицена синеногая и другие.