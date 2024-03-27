Эксперты рекомендуют начинать обработку дачного участка от вредителей

Основные рекомендации по обработке включают уборку старой листвы, очистку коры от лишайников и налета, а также вскапывание земли в приствольном круге, сообщает Mydecor. Обработка должна проводиться в сухую погоду при температуре выше нуля, предпочтительно выше +5°C, утром или вечером в безветренную погоду.

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Выбор препарата для обработки сада зависит от целей и состояния растений. Для профилактики и обработки молодых растений рекомендуется использовать экологически безопасные биопрепараты, а в случае заражения болезнями следует обратиться к более эффективным, но и более токсичным химическим веществам.

Одним из широко используемых препаратов для весенней обработки сада является медный купорос, который эффективно борется с различными грибковыми заболеваниями. Для приготовления раствора медного купороса для плодовых деревьев рекомендуется растворить 100 грамм препарата в 10 литрах воды, а для кустарников — 50-75 грамм на 10 литров воды. Для усиления эффективности раствора можно добавить 30-50 миллилитров нашатырного спирта.

Также в качестве альтернативы медному купоросу можно использовать бордосскую жидкость, представляющую собой смесь медного купороса с гашеной известью. Этот препарат защищает деревья от широкого спектра болезней и вредителей.

Ранее агротрейдинговая компания из Ростова сообщила о планах выйти на три новых рынка, а также активы алтайского колхоза пустят с молотка после банкротства холдинга-владельца.