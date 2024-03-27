Назван лучший способ избежать нервного срыва во время ремонта

Любой ремонт в квартире необходимо тщательно планировать заранее для максимального упрощения работ, экономии времени, нервов и средств, но без потери качества, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он отметил: дизайн-проект лучше доверить профессиональному художнику или сделать самостоятельно в специальной программе.

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Составьте детальный список основных материалов и оборудования, чтобы все самое важное было под рукой: сюда надо внести электрооборудование (выключатели, розетки, кабели, распределительные коробки), количество светильников, напольное покрытие, обои, сантехнику и т.д., — добавил Васильев.

Собеседник подчеркнул: в ходе ремонта необходимо четко следовать дизайн-проекту, так как любые изменения на ходу увеличивают затраты. Васильев напомнил: можно сэкономить еще больше, если часть работ выполнить самостоятельно.

Отклеить обои, демонтировать пол, перегородки или плитку вы сможете и без помощи специалистов совершенно бесплатно, а они взяли бы за это деньги. Мастеров перед наймом надо тщательно проверять: здесь лучше всего поспрашивать знакомых. Сарафанное радио работает куда лучше онлайн-сервисов, и кто-то может по личному опыту рассказать, как работники проявили себя, — рассказал Васильев.

Строительный эксперт отметил: сэкономить на закупке материалов можно, если приобретать плинтусы, обои, светильники и прочие расходники в дисконт-центрах и аутлетах, либо более дешевые аналоги дорогих приборов.

Ранее Васильев рассказал, как наточить кухонный нож в домашних условиях. По его словам, это можно сделать при помощи камня, мусата или V-образного устройства с керамическими стержнями разной зернистости. Специалист отметил, что при наличии на лезвии сколов или зазубрин нож придется нести в мастерскую, где его идеально заточат на специальном оборудовании.