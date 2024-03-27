Ставим забор: какими нормами руководствоваться и какой материал использовать?

Забор на даче и в частном доме выполняет несколько функций: обозначает границы участка, защищает от проникновения чужих людей, часто закрывает двор от посторонних взглядов. Такие функции могут выполняться в большей или меньшей мере: кому-то хватает невысокого забора из сетки, а кто-то делает очень высокую конструкцию, через которую нельзя увидеть происходящее во дворе.

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Рассматриваем особенности установки забора и рассказываем о том, какие преимущества и недостатки могут быть у его материалов.

Требования к заборам

Требования к устанавливаемым заборам могут отличаться. К примеру, для садоводческих товариществ высота конструкции между смежными участками рекомендована в диапазоне от 1,2 до 1,8 метров. Также есть рекомендация по материалу забора – сетчатый материал, к примеру, сетка-рабица, 3D-конструкции. Это связано с тем, что именно они дают наименьшее затенение участку. Там, где забор выходит на улицу, уже можно делать глухое заграждение.

Кроме общих норм стоит учитывать и те, которые конкретно прописаны товариществом. К примеру, может быть указано, что максимальная высота забора не может превышать 1,5 метров. Но даже при наличии определенных требований есть вариант их законно обойти. Для этого нужно подписать договоренность с собственником смежного участка и согласовать установку с правлением.

При выборе высоты и материала конструкции для участков, которые относятся к категории ИЖС, редко приходится опираться на какие-то требования. Обычно владельцы участка сами решают каким будет материал и высота забора. Иногда какие-то требования может предъявлять местная администрация, но это бывает не очень часто, к примеру, когда хотят выдержать одинаковый стиль для улицы. Но после установки забора могут быть неприятные сюрпризы, в том числе и на границе вашего участка и участка соседа. Например, когда забор будет затенять дом или мешать естественной вентиляции. В таком случае сосед может на вас пожаловаться и у него даже есть право обратиться в суд. Поэтому перед тем, как приобретать материал и вообще определять каким будет забор между вашим и соседним участком, узнайте, не против ли сосед.

Два смежных участка – а кто ставит забор?

Закон не определяет требования к тому, кто должен устанавливать забор. Часто затраты делят пополам. Но есть и другие варианты, например, договоренность о том, что один сосед покупает все необходимые материалы, а второй своими силами устанавливает забор.

Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир Квартир», отмечает: «Если вы с соседом достигли каких-то договоренностей и решили кто и сколько будет платить, лучше все зафиксировать документально. Кроме этого, стоит оформить расписку при передаче денег, а при переводе на счет указать назначение платежа. Такие меры помогут решить конфликтные ситуации, если они возникнут. Если вы хотите, чтобы сосед тоже внес какую-то сумму в установку забора, но он против этого, обязать его нельзя».

Где именно строить забор

Опоры обычно ставят внутри участка. В таком случае лицевая сторона оказывается на улице, либо смотрит в сторону участка того человека, который устанавливает забор. Также опора может стоять четко на границе, но если лицевая сторона будет приходиться на участок соседа, она будет забирать несколько сантиметров его земли. С одной стороны, это очень мало, но, с другой стороны, сосед имеет право пожаловаться на вас.

Нормы по расстоянию сооружений и растений от забора

При строительстве дома, хозяйственных построек, посадке кустарников и деревьев нужно учитывать следующие правила:

расстояние от дома до смежной территории не должно быть меньше трех метров;расстояние от дороги до дома должно быть минимум пять метров;все постройки кроме дома не должны располагаться ближе одного метра к забору, например, баня;кустарники нужно располагать не ближе одного метра к забору, невысокие деревья — не ближе двух метров, а высокие — не ближе четырех метров.

Документы для установки забора

По закону собирать какие-то документы, на основании которых разрешено построить забор, не нужно. Но лучше, если на руках будут:

письменное согласие собственников смежных с вашим участком. Даже если вы хорошо общаетесь с соседями и полагаете, что никаких конфликтных ситуаций установка забора не спровоцирует, лучше оформить такой документ. Но учтите, что если вы нарушите подписанное соглашение, например, сделаете ограждение выше на пять сантиметров или используете другой, менее пропускающий свет материал, сосед может на вас пожаловаться;

документы, подтверждающие межевание участка. Он будет подтверждать правильность установки забора. Если такого документа нет, вполне может оказаться, что вы неверно установили ограждение, например, присвоили себе сантиметры чужой земли. В таком случае придется убирать установленный забор и ставить конструкцию заново.

Материалы для забора

Сетка-рабица

Самый известный и один из самых популярных материалов. Но в большинстве случаев его используют для установки на границе двух участков. Выбирая сетку, обратите внимание на рабицу горячего цинкования – она прослужит дольше примерно на 5-7 лет.

Преимущества

Материал один из самых дешевых.

Сетку очень просто монтировать — с работами может справиться даже новичок.

У материала максимальная пропускная способность света —от него практически нет тени, которая может падать на ваш или на соседний участок.

По забору можно пустить вьющееся растение. Таким образом можно закрыть от взоров других людей свой участок и сделать забор красивее.

Участок с таким забором лучше вентилируется — и ваш и соседний.

Материал сравнительно долговечный — забор из сетки спокойно простоит до 20 лет.

Недостатки

Забор не защищает от посторонних взглядов.

Со временем при нарушении целостности материала об него легко пораниться – он небезопасен для детей или животных, которые живут на вашем и соседнем участке.

3D-секции

Такой забор по своей светопропускной способности похож на сетку-рабицу, но за счет вида материала гораздо прочнее.

Преимущества

Материал продается в виде готовых секций. Это позволяет быстро возводить необходимую конструкцию.

У забора достаточно высокий срок службы — он простоит до 60-70 лет.

Конструкция достаточно прочная и надежная.

Недостатки

Материал полностью не закрывает вид во двор или на сад, огород – его чаще используют для разграничения соседних участков.

Конструкция забора такова, что даже при большой высоте через него можно легко перелезть, не используя лестницу или какие-то подручные средства.

Профнастил

Он представляет собой металлические листы, по своей форме похожие на листы шифера. При выборе такого материала нужно позаботиться о том, чтобы у конструкции было надежное основание. Это связано с большим значением показателя парусности. Столбы, которые служат опорой, часто бывают металлическими, но также устанавливают и кирпичные. К ним затем крепят поперечные лаги. К этим лагам уже непосредственно присоединяют листы, используя саморезы или закрепки. Если высота забора превышает два метра, специалисты советуют делать три лаги вместо двух — для большей устойчивости конструкции.

Преимущества

Сравнительно невысокая стоимость. Даже несмотря на необходимость установки крепкого фундамента забор по сравнению с другими материалами не обойдется очень дорого.

На монтаж не нужно много времени. В зависимости от того, насколько сложными будут работы и какая протяженность забора, на его установку может уйти от одного дня до одной недели при непрерывной работе.

В продаже есть материал разнообразных фактур и цветов. Можно даже приобрести имитацию натурального материала, например, дерева.

У профнастила длительный срок службы — до 30 лет при отсутствии необходимости особого ухода.

Недостатки

Большая парусность. За счет этого он может быстро износиться, если в вашем регионе часто дуют сильные ветра.

В условиях повышенной влажности на пролетах забора может появляться сильная ржавчина.

При желании перекрасить забор или убрать след появившейся ржавчины будет не очень легко — равномерно и быстро покрасить забор такой формы удается не всем.

Камень или кирпич

Такой забор считают одним из наиболее представительных по внешнему виду. По сравнению с профильными и другими материалами он более прочный, но на его строительство уходит больше времени. Как вариант можно делать не полностью забор, например, из кирпича, а комбинировать его с другими материалами. Это может быть профнастил, евроштакетник.

Преимущества

Повышенная прочность конструкции.

Длительный срок службы из-за повышенной износостойкости материала.

Недостатки

Длительный срок установки.

Высокая стоимость.

При использовании некачественного бетона можно сделать забор, который быстро разрушится от воздействия солнца, снега, ветра и дождя.

Евроштакетник

Такой материал подходит тем, кто владеет участками, расположенными в районах с сильными ветрами. Сам материал представляет собой полосы, изготовленные из оцинкованной стали.

Преимущества

Забор при наличии достаточного зазора способен выдерживать даже сильные порывы ветра.

Конструкция практичная – для покупки материала и его установки не нужно много средств по сравнению с другими материалами.

За счет разной величины просветов собственник участка может установить забор с разной пропускной способностью. В зависимости от этого участок будет более или менее просматриваться.

Материал долговечный.

Материал достаточно легкий и его просто транспортировать.

У материала много цветов и оттенков, из которых можно выбрать необходимый.

Недостатки

Материал не самый прочный из существующих.

По сравнению с другими материалами установка требует больше времени. К примеру, считается, что профнастил устанавливается быстрее евроштакетника.

Дерево

В зависимости от выбранного материала дерево также считается одним из бюджетных материалов. Но если делать конструкцию из материалов крепких пород, его покупка может обойтись гораздо дороже.

Преимущества

Дерево – экологичный материал.

Забор легко монтировать.

За счет того, что это не цельная конструкция, можно сделать забор с любым просветом или вообще без него.

Недостатки

Забор требует регулярной обработки от гниения.

Дерево приходится периодически ремонтировать и ухаживать за ним.

Срок службы сравнительно небольшой, особенно если за забором недостаточно ухаживают.

Материал легковоспламенимый.

Поликарбонат

Его чаще применяют при строительстве теплиц, но для установки забора, особенно между смежными участками, также используют.

Преимущества

Хорошая устойчивость к высоким температурам.

Не нужно дополнительно ухаживать.

Материал немного весит, но при этом у него высокие прочностные характеристики.

Недостатки

Материал легко царапается, боится ударов и часто оказывается достаточно хрупким.

Если у поликарбоната нет специального УФ-слоя, он может быстро разрушиться и потерять свой первоначальный вид.

Пластик

Такой материал в последнее время очень популярен. В первую очередь это обусловлено невысокой стоимостью и привлекательным внешним видом.

Преимущества

Невысокая цена.

Большое количество цветов материала и фактуры.

Легкость в монтаже.

Отсутствие необходимости в специальном уходе.

Достаточно большой срок службы.

Материал не гниет и практически не меняет цвет под воздействием внешних факторов.

Недостатки

Материал может быть очень низкого качества, который быстро придет в негодность.

Материал считается марким, за счет чего в процессе эксплуатации он теряет привлекательный вид.

Материал может выделять вредные вещества.

Живая изгородь

Такой забор состоит из двух компонентов — основы и вьющегося растения, которое пускают по основе. При правильном уходе за растением оно может создать оригинальную изгородь, которая будет даже полностью закрывать участок от чужих людей.

Преимущества

Необычный внешний вид.

Срок службы не ограничен, если правильно ухаживать за растениями.

Недостатки