В России спрогнозировали подорожание мебели

В России в текущем году может вырасти стоимость мебели на 15%. Об этом рассказал директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов изданию Life.ru.

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Причиной эксперт назвал издержки на свет, топливо, рост цен у поставщиков фурнитуры и комплектующих для производства, подорожание логистики. По словам Шихова, роль также играет курс валюты, которая используется в расчётах с зарубежными партнёрами.

Специалист рассказал, что базовый комплект мебели (шкаф, кровать, кухонный гарнитур, тумба под телевизор) сейчас обойдётся примерно в 280 тыс. рублей.

Ранее эксперты прогнозировали рост цен на стройматериалы на 10-15% с 1 апреля. Это связано с тем, что усложнилась цепочка параллельного импорта.