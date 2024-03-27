10 сортов неприхотливых роз для средней полосы

Если вы планируете украсить свой участок потрясающими розами, покупкой саженцев стоит озаботиться уже сейчас — многие питомники уже начали бронировать заказы на апрель-май, и стоит поторопиться, чтобы иметь возможность выбрать из полного ассортимента.

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Памятка для садовода:

Что выбрать — ЗКС или торфяную обмотку?

Первое, с чем стоит определиться при выборе, — это то, какие характеристики будут у ваших саженцев. Питомники и магазины предлагают 2 вида поставки: ЗКС и торфяная обмотка.

ЗКС (закрытая корневая система) — саженец поставляется в горшке. Такой вариант поставки, как правило, в два раза дороже, но считается лучшим вариантом для приобретения, потому что приживаемость саженца составляет практически 100 процентов. Саженец с ЗКС имеет неповрежденные корни и достаточный запас грунта, без пленки (значит, корни при доставке не сопреют и меньше шансов на поражение грибком).

Саженцы в торфяной обмотке прорастают хуже. «Родной» грунт с корней отряхивают, корни обрезают до удобного для транспортировки размера, обматывают транспортировочной грунтовой смесью и упаковывают в пленку. Выживаемость у них — лишь 20–30 процентов. Такие саженцы в первый год заметно отстают в росте и цветут, только если их купили в январе и доращивали в горшках. Лишь в этом случае они успевают набраться сил для цветения этим летом.

Как выбрать место для посадки

Стоит учитывать, что при выборе крупных сортов роз необходимо обеспечить расстояние между саженцами 1,5–2 метра, чтобы растения не начали болеть и затенять друг друга. Мини-сорта можно распределять в 30–40 сантиметрах друг от друга.

Розы с темными листьями лучше высаживать там, где есть небольшая тень. Со светлыми листьями — в более солнечной зоне.

Примечание:

Обратите внимание на образование снежного покрова на вашем участке, лучшими местами для роз будут участки, где наметает сугробы, но при этом не застаивается вода (низины для корневой системы роз не подходят). Если участок ветреный, то задержка роста молодых кустов может быть из-за травматизации молодых корней при раскачивании стеблей ветром. Чтобы избежать повреждения, обеспечьте растения опорами, даже мини-сорта.

Выбор сортов

Устойчивость к ветру и дождям

Внимательно изучите информацию о выбранном сорте и учитывайте его устойчивость к дождю и ветру — этот параметр показывает, насколько крепкие бутоны у роз, быстро ли они осыпаются при механических воздействиях или же будут радовать вас несколько недель.

Корнесобственные или привитые сорта

Корнесобственные розы канадской селекции отличаются:

устойчивостью к морозам (до −35 без укрытия); это, как правило, розы с «простыми» бутонами, цветущие очень обильно, похожие на первый взгляд на шиповник; у этих сортов нет проблем с активизировавшимся подвоем.

К привитым сортам относится большинство роз немецкой селекции (Тантау, Кордес), английской (Остин), японской и французской. На российском рынке вы найдете и плетистые, и шрабы, и флорибунды, и чайно-гибридные, привитые на дикую розу сорта (обычно это Rósa canína разных сортов).

Плюсы привитых роз:

разнообразие форм и оттенков; классические сорта на сегодня отлично районированы и прекрасно зимуют под легким укрытием.

Подборка роз для Московской области от Womanhit

Мы подобрали 10 сортов, которые могут стать удачным приобретением для новичка и опытного садовода. Здесь вы найдете:

милые невысокие спрей-сорта для клумб и дорожек, отличающиеся обильным цветением и хорошей устойчивостью к болезням;

плетистые сорта, цветущие в год посадки (это важно учитывать при покупке, ведь часть плетистых сортов цветет только на перезимовавших побегах);

чайно-гибридные средние розы (до 1 м), с крупными бутонами под срезку;

канадские корнесобственные сорта с цветением по типу шиповника, но очень обильным. Эти красавицы цветут практически все летние месяцы и порадуют вас, какие бы погодные условия ни случились.

1. Самурай

Цвет: красный.

Сила аромата: 3.

Годится для срезки: да.

Вид товара: кустарник.

Местоположение: солнце.

Оригинатор: Meilland.

Период цветения: июнь–октябрь.

Окрас: насыщенный красный цвет.

Отзыв садовода: отличный сорт, бутоны под 10 см, по 3–4 на ветке, устойчив к болезням.

2. Роза Эприкот Клементин

Зимостойкость: 6 (до −23°С).

Группа: миниатюрные.

Высота взрослого растения: 60 см.

Производитель: Imperial Rose.

Селекционер: Evers (Германия).

Световой режим: солнце, полутень.

Место для выращивания: открытый грунт.

Использование в ландшафтном дизайне: групповые посадки, одиночные посадки.

Сложность ухода: неприхотливое.

Устойчивость к болезням: сильная.

Полив: умеренный.

Ширина куста/кроны: 50 см.

Период цветения: июнь–сентябрь

Цветение: 2 раза за сезон.

Окрас: желтый, оранжевый.

Отзыв садовода: обильное цветение все лето, устойчив к болезням.

3. Таманго спрей

Морозостойкость: до −23°C.

Особенность: не выгорает на солнце.

Высота/ширина куста: 50/60 см.

Цветение: непрерывно цветущая.

Возраст саженца: 2 года.

Диаметр цветка: от 5 см до 10 см.

Группа: мелкоцветковая.

Аромат: средний.

Отзыв садовода: обильное цветение все лето, небольшие красные розочки по 10–15 шт. на ветке, обычно куст выбрасывает по 3–5 веток соцветий одновременно, устойчив к болезням.

4. Пиано рэд

Зимостойкость: 6 (до −23°С).

Группа: чайно-гибридные.

Высота взрослого растения: 100–130 см.

Категория: роза.

Световой режим: солнце, полутень.

Место для выращивания: открытый грунт.

Использование в ландшафтном дизайне: групповые посадки, одиночные посадки.

Устойчивость к болезням: сильная.

Ширина куста/кроны: 50 см.

Цветение: 2 раза за сезон.

Окрас: красный.

Диаметр: 6–8 см.

Аромат: слабый.

Отзыв садовода: отлично перезимовал в этом году, бутоны стояли до ноября, плотные, крупные по 10–12 см в диаметре, куст мощный, устойчив к мучнистой росе.

Зимостойкость: 6 (до −23°С).

Группа: чайно-гибридные.

Высота растения: 110 см.

Селекционер: Мeilland.

Устойчивость к болезням: средняя.

Ширина куста/кроны: 60 см.

Цветение: 2 раза за сезон.

Окрас: розовый.

Диаметр: 13 см.

Аромат: сильный.

Отзыв садовода: в 2023 году порадовал огромными цветами под 15 см в диаметре, причем закладывает сразу по несколько бутонов, устойчив к ветру и прекрасно стоит в срезке.

6. Гранд аморе

Авторы: Kordes.

Страна селекции: Германия.

Синонимы: Grande Amore, Eleganza.

Группа: чайно-гибридные.

Назначение: на срезку, как штамбовая форма, для выращивания на клумбах.

Окрас: темно-красный.

Расположение цветков: преимущественно одиночное.

Аромат: слабый.

Ширина куста: 50 см.

Местоположение: солнце.

Жароустойчивость: хорошо переносит жару.

Зона морозостойкости: 6 (от −23° до −18°).

Устойчивость к болезням и вредителям: высокая.

Устойчивость к мучнистой росе: поражается крайне редко.

Цветение: в течение лета.

Отзыв садовода: этот сорт меня очаровал: потрясающий пламенный оттенок крупных бутонов, в первый год дал 3 волны цветения по 5–10 бутонов в каждой.

7. Луиза Багнет

Зимостойкость: 3 (до −40°С).

Группа: шиповники и парковые.

Высота растения: 100 см.

Селекционер: канадские парковые.

Место для выращивания: открытый грунт.

Использование в ландшафтном дизайне: групповые посадки, одиночные посадки.

Сложность ухода: неприхотливое.

Устойчивость к болезням: сильная.

Ширина куста/кроны: 150 см.

Характер роста побегов: прямостоячие.

Период цветения: июнь–сентябрь.

Цветение: 2 раза за сезон.

Окрас: белый.

Аромат: слабый.

Отзыв садовода: выбрала этот сорт за канадскую надежность и неприхотливость, отличные белые облачка из множества соцветий, радовали все лето. Бутоны крепкие, устойчивые к грибкам (это слабое место белых и персиковых роз, что бутоны портит гниль, но этот сорт прекрасно себя показал).

8. Роза Хоуп фо Хьюманити канадская парковая

Зимостойкость: 4 (до −35°С).

Группа: шиповники и парковые.

Высота растения: 95 см.

Селекционер: канадские парковые.

Световой режим: солнце.

Место для выращивания: открытый грунт.

Использование в ландшафтном дизайне: групповые посадки, одиночные посадки.

Сложность ухода: неприхотливое.

Устойчивость к болезням: средняя.

Полив: умеренный.

Ширина куста/кроны: 60 см.

Период цветения: июнь–сентябрь.

Цветение: 2 раза за сезон.

Окрас: красный.

Аромат: слабый.

Отзыв садовода: выбрала этот сорт за канадскую надежность и неприхотливость, ярко-красный многоцветковый, радует все лето.

9. Роза мускусная Букет Парфе

Зимостойкость: до −29°С.

Группа: гибриды мускусной розы.

Высота взрослого растения: 120 см

Страна: Бельгия

Категория: роза

Место посадки (световой режим): солнце, полутень.

Устойчивость к болезням: сильная.

Устойчивость цветков к дождю: средняя.

Цветение повторное: почти непрерывное.

Цветок: густомахровый.

Отзыв садовода: это просто облака небольших цветочков, собранных в гроздья на ветках, неприхотлив, устойчив к болезням, прекрасно показал себя даже в первый год.

10. Роза Голден Парфюм

Страна селекции: Нидерланды.

Группа: плетистые.

Основная окраска цветка: желтая.

Форма цветка: чашевидный.

Диаметр, см: 8–10.

Назначение: для живых изгородей, арок, беседок.

Период цветения: июнь–сентябрь.

Отзыв садовода: это действительно королева для вашего сада, большие желтые бутоны в полном раскрытии очень изящные, стоят по 2–3 недели, цветет на молодых побегах (2–3 раза волнами за сезон).