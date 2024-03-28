Назван простой способ отмыть стеклянные поверхности до блеска

Отмыть стеклянные поверхности до блеска удастся с помощью картофеля. Простой способ сделать это назвали эксперты издания «БелНовости».

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Специалисты посоветовали сначала помыть загрязненную поверхность обычным способом, после чего обработать ее разрезанным сырым картофелем и насухо протереть тряпкой. Они заверили, что благодаря использованию картошки при мытье стеклянной перегородки в ванной, а также окон, зеркал и других поверхностей можно добиться такого впечатляющего результата, которого не будет даже при применении дорогостоящей бытовой химии.

Днем ранее домохозяйкам порекомендовали почистить матрас водкой, чтобы убрать неприятный запах в спальне и избавиться от вредоносных микроорганизмов.