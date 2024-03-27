Как правильно сажать лук? Какой сорт выбрать и когда высаживать в открытый грунт в 2024 году

Благоприятное время для посадки лука наступает весной, однако точные дни для работ стоит определять, ориентируясь на погоду и климат в регионе. Кроме того, некоторые дачники пользуются лунным календарем. «Лента.ру» рассказывает, когда в 2024 году стоит начинать сеять лук для рассады, в каком месяце лучше высаживать его в открытый грунт, а также как выбрать семена и правильно подготовить почву.

© Lenta.ru

Когда сажать лук

Способы посадки

Существует два основных способа посадки лука: рассадой через семена, которые называются чернушками, или сразу в открытый грунт через лук-севок — маленькие луковки первого года, которые высаживают в заранее подготовленные борозды.

Также в открытый грунт можно сажать выборок — не доросший до полноценной репки севок, диаметром около трех сантиметров. По мере роста такой лук пойдет в стрелку, на которой созреют семена.

Семенами через рассаду

Время посадки во многом зависит от климата в конкретном регионе. Обычно семена лука для рассады сажают в феврале — марте, примерно за два месяца до пересадки в открытый грунт. В южных областях эту культуру можно сеять для рассады, начиная с конца января.

Когда сеять лук для рассады:

Южные регионы: конец января — февраль; Урал и Сибирь: конец марта — начало апреля; Подмосковье: конец февраля — март.

При этом следует учесть, что при ранних посевах рассаде будет необходима дополнительная подсветка фитолампами, так как в феврале и марте световой день еще недостаточно длинный, чтобы саженцы нормально развивались.

Эксперт по садоводству и автор книги «Не просто огород» Светлана Самойлова в беседе с «Лентой.ру» уточнила, что после значительного увеличения светового дня мартовские посевы даже могут обогнать февральские.

При этом она подчеркнула, что жители южных регионов могут обойтись без рассады, посеяв семена лука прямо в грунт после окончания заморозков.

При этом желательно поставить дуги и накрыть грядку пленкой, чтобы ускорить появление всходов Светлана Самойлова садовый эксперт

Чтобы не упустить критический момент при выращивании семян, важно регулярно отслеживать, нормально ли проходит их адаптация к климату и смене погодных условий.

Севком в открытый грунт

В данном случае сроки посадки также зависят от региона. Эксперт сети строительных гипермаркетов OBI Наталия Крюкова в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнула, что самое благоприятное время для посадки лука в открытый грунт — период с конца апреля до конца мая, когда почва прогреется до плюс 12 градусов. Также важно, чтобы почва достаточно просохла.

Когда сажать лук-севок:

Южные регионы: начало — середина апреля;

Урал и Сибирь: середина — конец мая;

Подмосковье: конец апреля — начало мая.

Лунный календарь посадок

Выбирать время для посадки лука можно и по лунному календарю, хотя этот метод некоторые садоводы считают спорным.

Светлана Самойлова рекомендует при посеве семян для рассады учитывать дни растущей луны — считается, что в этот период семена всходят быстрее.

«Если благоприятные дни лунного календаря не совпадают с датой месяца, когда необходимо посадить рассаду, то я не придерживаюсь. В случае если можно подождать три-четыре дня до растущей луны, то я предпочитаю подождать, а если нужно выждать неделю и больше, то не жду», — пояснила эксперт.

Наталия Крюкова, наоборот, считает, что луна не очень влияет на урожайность. По ее мнению, лучше ориентироваться на прогноз погоды и на среднесуточную температуру грунта весной.

Кандидат сельскохозяйственных наук Жаннета Вологирова рассказала «Ленте.ру», что основной успех в выращивании лука зависит от качества почвы, правильного полива, удобрений и общего ухода за растениями.

Как подготовить лук к посадке

Выбор семян

При выборе семян следует обратить внимание на их размер. Важно, чтобы семена были примерно одинаковыми — это облегчит посадку и поспособствует равномерному росту.

Также важно помнить, что семена лука очень быстро теряют всхожесть, так что для посадки подойдут только свежие. Прошлогодние семена лучше не сеять — будет 50, а то и всего 20 процентов всхода.

В любом случае Жаннета Вологирова рекомендует хранить семена в прохладном и сухом месте, чтобы они не потеряли свою способность к прорастанию.

Обработка семян

Так как у лука очень сухие семена, их нужно правильно подготовить к посеву. Светлана Самойлова детально описала процесс обработки семян.

Как подготовить семена лука к посадке

Возьмите небольшую миску и налейте туда горячую воду, но ни в коем случае не кипяток — лучше подождите десять минут после того, как закипел чайник. Возьмите ситечко и засыпьте туда семена. Погрузите ситечко с семенами в горячую воду до полного остывания жидкости.

В это время семена набухают, оболочка становится мягче и росткам легче проклюнуться. После того как вода остынет, вынимаю ситечко и высаживаю семена в почву на глубину один сантиметр Светлана Самойлова садовый эксперт

По словам эксперта, после посева емкость с семенами надо поставить в теплое место. Свежие семена проклюнутся через неделю, а прошлогодние — через две-три недели.

Обработка лука-севка

По словам Наталии Крюковой, за сутки до посадки луковицы необходимо прогреть в сетчатом мешке при температуре около 45-50 градусов. Для этого можно залить луковицы теплой водой или поставить их рядом с батареей — такое прогревание ускорит рост лука на грядках.

Чтобы спасти урожай от вредителей стоит провести обеззараживание луковиц.

Для этого понадобится раствор марганцовки и вода: на один литр воды необходимо взять три грамма марганцовки и очень тщательно перемешать. Далее нужно поместить луковицы в раствор примерно на два часа.

Как подготовить грунт к посадке лука

Жаннета Вологирова поделилась своими секретами, как подготовить грядку к посадке лука.

Подготовка грунта к посадке:

перед высадкой луковиц стоит посыпать грядки мелкодисперсной солью, чтобы продезинфицировать почву. Кроме того, такая процедура будет благоприятно влиять на рост самих плодов;

чтобы получить крупные луковицы, в почву необходимо щедро добавить компост и золу — на грядку шесть на метр внести два ведра золы и тщательно перекопать;

перед посадкой стоит обратить внимание на наличие сорняков — посторонние растения будут мешать нормальному росту и развитию луковиц, перекрывая доступ к свету и воде.

Как выбрать место для посадки лука

Тип почвы

Лук стоит сажать в хорошо освещенном месте, на небольшой возвышенности. Жаннета Вологирова советует также обратить внимание на способность почвы пропускать влагу: если на участке преимущественно песчаная почва, вода будет проскакивать мимо ростков. В таком случае в землю стоит внести глину или суглинок. Оптимальная доля песка должна составлять от 45 до 70 процентов.

При этом важно, чтобы вода не задерживалась в корнях лука, иначе луковицы начнут гнить.

«Избыток влаги для лука может стать губительным. Кроме того, почва, в которой находится лук, должна быть нейтральной — то есть уровень рН должен составлять 6,9-7,3 единицы», — добавила Наталия Крюкова.

Культуры-предшественники

При посадке лука важно учитывать, какая культура была его предшественницей на выбранном участке. Например, Наталия Крюкова не рекомендует сажать лук на одну и ту же грядку в течение нескольких лет, так как в почве скапливаются бактерии, которые препятствуют хорошему урожаю. Также такой способ посадки повышает вероятность того, что посевы паразит вредитель — луковая муха.

При этом для других овощей эти бактерии и вредители могут быть не опасны, именно поэтому расположение культур на участке стоит менять из года в год.

По правилам севооборота лук можно вернуть на ту же грядку только спустя пять лет

По словам эксперта, есть целый ряд культур, которые могут быть благоприятными предшественниками лука на участке.

После каких культур стоит сажать лук на участке:

бобовые;

зерновые, кроме овса;

томаты;

тыквы;

картофель;

капуста;

свекла и другие культуры.

Лучшим предшественником для выращивания лука считаются огурцы.

Как правильно сажать лук в открытый грунт

Чтобы быть уверенным в том, что лук вырастет большим, нужно правильно соблюдать схему посадки.

Лучше всего высаживать лук следующим образом: глубина посадки севка должна быть 2-4 сантиметра. Семена тоже стоит немного углубить и присыпать сверху почвой.

Расстояние между луковицами на одной грядке должно быть не меньше 8 сантиметров друг от друга, а расстояние между бороздками — 5-20 сантиметров. Жаннета Вологирова подчеркнула, что соблюдать оптимальное расстояние нужно для того, чтобы у каждой луковицы было достаточно места для роста.

Если сложно высчитывать количество сантиметров между каждой луковкой, то можно себе в этом помочь, создав специальную доску с разметкой, советует Наталия Крюкова.

Возьмите доску шириной 15-20 сантиметров, по сторонам на каждые 8 сантиметров сделайте маркером небольшие отметки в шахматном порядке, чтобы наглядно понимать, куда именно класть луковицы.

Как ухаживать за саженцами

Полив

Сразу после посадки луковиц или семян важно обильно поливать грядки водой. По мере роста необходимо сокращать полив, чтобы избежать излишней влажности. При этом Светлана Самойлова предупреждает, что недостаток воды будет также губителен для лука, как и избыток влаги.

Не пересушивайте лук. Если стоит жаркая погода, поливайте два-три раза в неделю и не забывайте сразу же рыхлить. Тогда у вас будет крупный и богатый урожай Светлана Самойлова садовый эксперт

Эксперт советует после посадки поливать лук из лейки с ситечком, чтобы не размыть землю, и обязательно накрывать грядку нетканым материалом поверх дуг примерно на полторы недели. Снимать материал можно в пасмурную и дождливую погоду.

Подкормка

По словам Наталии Крюковой, лук является одной из самых неприхотливых культур, которой не требуется постоянный уход, однако добавка удобрений никогда не будет лишней.

Специалист советует удобрять грунт навозом сроком от двух лет, потому что именно эта подкормка способствует появлению хорошей луковицы, а не только перьев.

В качестве подкормки для лука можно использовать «Циркон» и «Корневин». Эти препараты способствуют быстрому росту плодов. Также для лучшего роста зелени можно добавить азотные минеральные удобрения спустя две-три недели после посадки этой овощной культуры.

Светлана Самойлова рассказывает, что два-три раза за сезон использует гумат калия: «Первую подкормку провожу через две недели после высадки рассады, вторую — еще через две и третью — с таким же интервалом».

Также для активного роста и развития зеленой массы растений в ранневесенний период рекомендуется использовать аммиачную селитру. Чтобы обеззаразить посевы, их можно присыпать сверху золой.

Сорняки и рыхление

Чтобы саженцы не конкурировали за питательные вещества и свет, необходимо поддерживать порядок на грядке, удаляя сорные растения.

«А еще луку необходимо рыхление. Если после каждого полива рыхлить междурядье с посевом лука — будь то лук-чернушка или лук-севок, — в итоге получится самый крупный урожай», — говорит Светлана Самойлова.

Распространенные ошибки и советы экспертов

Совершить ошибку в процессе посадки лука весьма сложно, однако важно учесть несколько нюансов, которые спасут садоводов от двойной работы.

В первую очередь важно помнить, что обилие света не всегда хорошо влияет на саженцы.

«Одна из самых частых ошибок при высадке рассады — забыть притенить нежные саженцы нетканым материалом, из-за чего молодые растения буквально сгорают и высыхают на солнце. Лук в данном случае — не исключение», — подчеркнула Светлана Самойлова.

Жаннета Вологирова отметила, что зачастую садоводы перебарщивают с глубиной посадки, либо оставляют рассаду практически на поверхности.

Неправильная глубина посадки луковиц — тоже распространенная ошибка. Слишком глубокая или, наоборот, поверхностная посадка может сказаться на качестве урожая.

Вот еще несколько ошибок, которые лучше не допускать при выращивании лука.

Ошибки при посадке лука:

недостаточный или избыточный полив может спровоцировать формирование мелких луковиц;

недостаточное рыхление или злоупотребление органическими удобрениями может нарушить дренаж почвы;

недостаточное освещение, слишком высокая плотность посадки, а также игнорирование фаз роста также негативно повлияют на объем и качество урожая.

Резюмируя все вышесказанное, можно выделить основные моменты, на которые необходимо обратить внимание при посадке лука.

На что обратить внимание при посадке лука:

правильное время и способ посадки лука играют важную роль в успешном выращивании этого овоща. Выбирая время для посадки лука важно учитывать регион и климатические условия;

лук любит солнечные места, хорошо дренированные почвы и умеренный полив. Обычно лук поливают раз в неделю, во время засухи — каждые четыре-шесть дней примерно по 10-12 литров воды на квадратный метр;

на грядке нужно регулярно удалять сорняки;

грамотная подкормка растений способствуют их здоровому росту.