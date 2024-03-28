Как понять, что пора обрезать деревья на участке

Старт дачного сезона — самое время обрезать деревья на своём участке. Это не только обеспечит урожай, но и избавит от проблем с соседями. Когда пора обрезать деревья на даче и как правильно это делать, объяснил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

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Когда обрезать деревья на даче

Самое благоприятное время для обрезки деревьев — март. Сами деревья ещё спят, и движение сока пока не началось.

Прежде чем начинать обрезку, надо дождаться, пока дневная температура будет стабильно выше 0 градусов, рассказал Чаплин. При этом не стоит затягивать — обрезать деревья надо, пока на них не появились почки.

А вот летом и осенью проводить обрезку не рекомендуется. Максимум, что можно сделать, — летом подрезать молодые побеги, сказал Чаплин Life.ru.

Как правильно сажать деревья

Дерево и кустарник на даче должны располагаться правильно, рассказала ранее юрист Елена Кудерко. Вот какие нормы надо соблюдать:

- от дерева до края дорожки должно быть не менее 70 см, от кустарника — как минимум 50 см;

- от дерева до стены дома должно быть не меньше 3 м, от куста — 1,5 м;

- высаживать растения вдоль забора нельзя, ближайший кустарник должен быть в 1 м от забора, а дерево — как минимум в 3 м;

- большие деревья нельзя сажать ближе чем в 2 м от газопровода, водопровода или кабельной линии, даже если они проходят транзитом через участок или снабжают только его.

Если дерево затеняет участок соседей, есть опасность, что они могут потребовать от вас через суд спилить его, предупредил Чаплин.

Какие деревья нельзя сажать на даче

На штраф можно нарваться, если высадить на своём участке «неблагоприятные» для соседей деревья. Например, аллергенный тополь, отмечала Кудерко.