Названы предметы с наибольшим скоплением микробов

В нашем окружении есть много предметов, которые мы используем ежедневно и которые являются постоянным источником бактерий. На поверхности вашего смартфона, на губке для мытья посуды и на дверной ручке могут скапливаться микробы, и здесь все зависит от вашего иммунитета и гигиены. О том, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя и своих близких от возможной инфекции и как лучше всего бороться с бактериями, рассказали опрошенные "РГ" эксперты.

© Российская Газета

"Любая поверхность потенциально может быть источником, а точнее "промежуточном пунктом" в схеме перемещения патогенных микроорганизмов. Здесь главным критериям служит - вопрос о востребованности предмета, его поверхности и работает простая теория вероятности", - отметила в беседе с "РГ" заместитель директора по воспитательной работе института экологии РУДН им. Патриса Лумумбы Ирина Головачева.

Объекты, находящиеся в общественных местах, которые постоянно находятся в контакте с большим количеством людей или иными живыми организмами - такие, как поручни и ручки дверей, могут на своей поверхности содержать огромное количество микроорганизмов. И интуитивно многие люди это чувствуют и понимают - после общественного транспорта всегда моют руки или пользуются дезинфекторами. Более щепетильные иногда прибегают к хитростям и, пользуясь общественными объектами, дотрагиваются до них там, где большинству остальных это будет не удобно, или же пытаются при соприкосновении не использовать внутреннюю сторону ладони. Головачева также привела пример, когда кнопку для вызова лифта нажимают через платок или костяшкой пальца, дверь открывают локтем, а за поручень держатся с угла и так далее.

Но ведь когда мы приходим домой, мы в безопасности, так? К сожалению, нет.

В качестве неочевидного примера рассадника микробов аллерголог-иммунолог, эксперт аналитического центра университета "Синергия", сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Айшат Идармачева привела кухонные губки и щетки для мытья посуды. Вроде бы они постоянно контактируют с мыльной средой, "моются" вместе с посудой, и, тем не менее, остаются главным "бактериальным оружием" в квартире.

"Причина здесь банальна. Большинство не смывают остатки мыла и пищи с них. В итоге на губке образуется буквально идеальная среда для размножения бактерий: пористый, влажный, теплый материал с обилием питательных веществ", - объяснила Идармачева.

К традиционным предметам повышенной бактериальной угрозы эксперт отнесла ручки дверей и переключатели света. Это объясняется тем, что мы постоянно контактируем с ними руками, часто только вернувшись с улицы.

Идармачева напомнила, что один из наиболее грязных предметов в нашем окружении - это смартфон, которые мы постоянно держим в руках и прикладываем к лицу.

"Он может быть настоящими гнездом для бактерий. Его необходимо несколько раз в день протирать его влажной салфеткой, в идеале со спиртовым раствором не менее 70%. Для людей с ослабленным иммунитетом грязный смартфон может стать настоящей проблемой. Особенно это касается любителей чехлов их пористых материалов, которые буквально впитывают в себя всю грязь с рук", - сказала эксперт.

Что является причиной скопления вредоносных бактерий

Во-первых, это влажная среда и остатки пищи, во-вторых, плохая вентиляция и отсутствие солнечного света. Частое использование предметов многими людьми также может приводить к накоплению бактерий.

"Поэтому важно мыть руки после общественного транспорта, больших совещаний, где вы пожали много рук, после посещения поликлиник, магазинов и других учреждений, где бывает много людей", - напомнила Идармачева.

Насколько опасно прикосновение к таким загрязненным предметам

Прикосновение к загрязненным предметам может быть опасным, но это далеко не всегда приводит к заболеванию, говорят опрошенные "РГ" эксперты. Эксперт Головачева подчеркнула, что очень часто вопросы заражения - дело случая, а не ряда последовательных действий.

"Некоторые люди могут являться переносчиками каких-либо заболеваний и даже не знать об этом... И кто-нибудь, восприимчивый к данному возбудителю, при соприкосновении с общей использованной поверхностью, может заразиться и заболеть, так как организм не справится с возбудителями этой инфекции. В то время как сотни других людей точно так же общаясь смогут подавить возбудителя в своем организме", - объяснила она.

Не стоит забывать и о состоянии своего организма: Головачева отметила, что усталость, апатия, нарушенный режим приема пищи могут привести к понижению иммунной системы организма. В совершенно одинаковых условиях наш организм при различных своих состояниях может отреагировать по-разному на имеющихся вокруг возбудителей.

"В силу вышеизложенного, я бы сказала, что важно не просто соблюдать гигиену, но и следить за своим иммунитетом и состоянием", - сказала она.

Иммунитет vs бактерии: как обезопасить себя и своих близких

Прежде всего необходимо соблюдать личную гигиену и регулярно чистить предметы, которые часто используете.

"Лучше воды и мыла для борьбы с микробами не придумали ничего, но, например, смартфон или другую электронику можно протирать спиртовым раствором - сейчас они продаются везде. Важно, чтобы содержание спирта было не менее 70%, а лучше - 90%. Но тоже нужно применять с осторожностью, особенно детям. Спирт может оставить ожог особенно на детской коже", - говорит Идармачева.

Антибактериальные салфетки без спирта и хлоргексидин тоже подойдут, но в большей степени для чисто механического стирания грязи вместе с бактериями. Тот же хлоргексидин должен быть в высокой концентрации и сохраняться на поверхности не менее 30 секунд, чтобы дать антибактериальный эффект. Спирт же работает намного быстрее. Однако на некоторых материалах он может оставить следы.

Конечно, есть вечная рекомендация, которую еще ничто не заменило - важно регулярно мыть руки с мылом и теплой водой, особенно перед едой и после посещения туалета.

"Даже простое ополаскивание под водой, если нет мыла, смоет большую часть бактерий", - добавила Идармачева.

Но не стоит доводить до абсурда свою чистоплотность, говорят опрошенные "РГ" эксперты. Иммунитет должен периодически сталкиваться с бактериями, чтобы сохранять силу и тренироваться. Однако регулярная гигиена рук и чистка предметов обихода, без всяких сомнений, помогут снизить риск заболевания.