С чего лучше начать подготовку к дачному сезону

Чтобы избежать неожиданных проблем, важно перед стартом дачного сезона правильно подготовить приусадебный участок. Директор департамента недвижимости федерального проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев объяснил, на что следует обратить внимание в первую очередь.

«Нужно заглянуть в подвал: не появилась ли вода из-за нарушения гидроизоляции. Также необходимо проверить исправность вентиляции. Если циркуляции воздуха нет, то в подвале или на цокольном этаже будет скапливаться конденсат, который приведет к образованию грибка на стенах и перекрытиях, от влаги будет поврежден утеплитель», – посоветовал эксперт в интервью радио Sputnik.

Если вовремя не просушить подвал, то уже через пару дачных сезонов придется раскошелиться на ремонт всего цокольного этажа. Садовые дома, которые простояли без внимания всю зиму, следует проверять тщательней. Особое внимание уделите электропроводке.

«Дровяную кирпичную печь после зимы в первый раз нужно топить медленно, без перегревов, чтобы дать влаге постепенно уйти из массива кирпича. Обязательно нужно проверить исправность дымохода, и особенно – место прохождения трубы через перекрытие. Трещина в трубе – самая частая причина пожара», – предупредил Федор Мезенцев.

В старых деревенских домах эксперт советует снимать двойные рамы. Если за время зимы в доме обосновались грызуны, то на помощь придут ловушки. Когда в доме нет людей, можно использовать ультразвук.