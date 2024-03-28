Эксперт рассказал, есть ли смысл переплачивать за пузырьковую систему в стиральной машине

Сейчас всё большую популярность приобретают стиральные машины с воздушно-пузырьковой стиркой. Но насколько полезен этот режим на самом деле?

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После активации воздушно-пузырьковой технологии барабан стиральной машины заполняется водой. Вместе с этим создаётся воздушный поток, а пузырьки проникают в бак. Благодаря тому, что они лопаются, вода насыщается кислородом, чистящее средство лучше растворяется в воде, а бельё очищается.

У новой технологии есть сразу несколько плюсов. Это повышение качества стирки, снижение расхода моющих средств и электроэнергии. Стирка становится при этом бережной.

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Что касается недостатков, то их четыре. Прежде всего, стиральные машины с этой системой имеют габариты больше, чем обычные. Также повышается вероятность того, что вам придётся что-нибудь у машинки ремонтировать, да и сама она стоит уже дороже. Наконец, для эффективности воздушно-пузырьковой технологии нужна мягкая вода.