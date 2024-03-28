Текстильные тренды: лучшие идеи декора для модных интерьеров

Выбор ткани для оформления спальни, покупка штор или скатерти, украшение дома декоративными элементами — понимание актуальных тенденций в сфере текстиля позволяет сделать правильный выбор и создать максимально комфортный и уютный интерьер. Предприниматель, современный дизайнер и декоратор Виктория Дегай рассказала о текстильных трендах этого сезона.

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Основной тренд сегодня — это поиск индивидуального, простого, безопасного и уютного решения в дизайне. Этот тренд не привязан к конкретным цветам, материалам или стилям, а, скорее, относится к общему ощущению, которое создается интерьером и окружающей средой. Важно не то, что конкретно используется в декоре, а то, как эти детали сочетаются между собой и какие эмоции вызывают у человека.

Однако, если говорить о трендах, то всё же стоит отметить несколько модных тенденций, которые точно не потеряют своей актуальности в этом году:

Экологичность — текстильные обои

На сегодняшний день большим спросом пользуются текстильные обои, которые состоят из нескольких слоев — чаще всего лицевая сторона изготавливается из льна или хлопка. Они обладают рядом преимуществ, таких как универсальность, долговечность, способность маскировать неровности на стенах, а также шумоизоляция и большой выбор расцветок, фактур и рисунков.

Безусловно, текстильные обои — отличное решение для создания уникального интерьера. Одной из идей является использование обоев не только по прямому назначению, но и в качестве элемента искусства — например, в виде настенной живописи. Можно оформить часть стены, обрамленную молдингом, используя для этого тканевые обои или понравившиеся материалы, что позволит создать стильное пространство.

Экологичность — обивка мебели

Даже самую простую или потерявшую свою актуальность мебель возможно преобразить при помощи обивки, используя для этого различные материалы — как бюджетные эконом-варианты, так и премиальные. Простые фактуры можно интересно обыграть за счет выбора ярких цветов и оттенков, добавления элементов декора или тиснения. При оформлении диванов, банкеток и пуфиков стоит обратить внимание на такие ткани, как флок, шенилл, жаккард, велюр, гобелен и бархат — в таком новом исполнении даже старая мебель будет смотреться богато.

Минимализм — шторы

Сегодня минимализм продолжает развиваться и становиться более комфортным, уютным и дружелюбным. Он может проявляться в монохромности, использовании натуральных текстур и теплых оттенков. Такой подход позволяет создать пространство, где каждый элемент имеет свое место и предназначение.

Например, шторы сегодня не только защищают нас от посторонних взглядов, но и являются продолжением стены, а складки на них добавляют в интерьер архитектурные детали. Поэтому внимание уделяется не столько модели штор, сколько качеству ткани, цвету, рисунку и способности драпироваться. А сочетание прозрачных и плотных тканей создает естественную игру света, добавляя интерьеру еще больше уюта и комфорта.

Минимализм — ковры

Ковры добавляют уют в интерьер, а разнообразие дизайнов и материалов позволяет подобрать подходящий вариант для любого помещения. В продаже имеются изделия с низким, средним и высоким ворсом, а также безворсовые ковры. Снова стали популярными ковры handmade, которые создаются из нитей пряжи или сшиваются из лоскутов хлопковых или льняных тканей. Ковры ручной работы станут ярким завершающим акцентом в оформлении интерьера и подарят домочадцам ощущение ностальгии по прошлым временам.

Минимализм — постельное белье

Сегодня постельное белье играет решающую роль в дизайне интерьера спальни. Его хочется «приоткрыть», чтобы уйти от идеализации и подчеркнуть естественность и уют комнаты. Сатин и тенсель, шелк и лен, бамбук — простыни, наволочки и пододеяльники из натуральных и мягких материалов создают благоприятные условия для здорового сна.

Большинство людей считает, что чем больше нитей в структуре ткани постельного белья, тем оно качественнее, но это не всегда так. Количество нитей — это только один из факторов, влияющих на качество белья. Например, для людей с аллергией или чувствительной кожей лучше выбирать постельное белье средней или малой плотности, так как оно более мягкое, лучше пропускает воздух и приятнее на ощупь. При выборе стоит полагаться только на свои ощущения, так как не всегда более плотное белье является лучшим вариантом.

Функциональность — карнизы с электроприводом

Функциональность — ключевой элемент современного интерьера. Она подразумевает удобное и эргономичное использование пространства, в котором легко перемещаться, хранить вещи, открывать шкафы и двери. Мебель не должна загораживать окна, и все необходимое должно быть в пределах досягаемости. Чем больше функций выполняет пространство, тем комфортнее в нем находиться и тем больше задач можно в нем решить.

Так, карнизы с электроприводом позволяют управлять шторами, не вставая с постели. Они особенно удобны в помещениях с панорамными окнами и высокими потолками — на нашем рынке представлены доступные по цене карнизы от китайских производителей.

Функциональность — шторы из ткани blackout

При использовании штор из тонкой ткани может не обеспечиваться достаточное поглощение света, что негативно сказывается на качестве сна. В этом случае решением может стать использование штор из ткани blackout — трехслойного полотна из полиэфирных волокон с двойным сатиновым переплетением, на которое дополнительно наносятся слои акриловой пены. После застывания пена образует поверхность, напоминающую прорезиненную. Акриловый слой имеет белый цвет, поэтому ткань получается односторонней: с одной стороны она имеет декоративный слой, который может быть выполнен в различных вариантах текстур и цветов, а с другой стороны портьера выглядит белой.

Шторы blackout обладают рядом преимуществ — не выгорают на солнце, не теряют цвет со временем, не накапливают пыль и поглощают звуки, а светопоглощение в случае выбора штор из данной ткани достигает 100%.

Технологичность — «умный текстиль»

«Умный текстиль» сегодня находит применение не только в профессиональной экипировке спортсменов, военнослужащих и космонавтов, но также и в пошиве одежды и изделий для домашнего декора.

Создать текстильные материалы из хлопка, которые будут обладать водоотталкивающими, огнеупорными и грязеотталкивающими свойствами, в то же время впитывая влагу и предотвращая появление запаха, стало возможным благодаря развитию нанотехнологий. «Умные» ткани активно используются в декоре уличных помещений и ванных комнат, а также для изготовления сидений, подушек, детских шезлонгов и стульчиков для кормления.

Если вы хотите сделать интерьер более интересным и индивидуальным, вам стоит остановить свой взгляд именно на текстиле. С его помощью вы можете кардинально изменить обстановку или добавить эффектные детали. Например, вы можете выбрать яркие и необычные шторы, которые станут центром внимания в комнате, или использовать декоративные подушки с оригинальным принтом, чтобы добавить изюминку в интерьер. Важно помнить, что выбор текстиля должен быть основан на общем стиле интерьера и ваших предпочтениях. Только тогда вы сможете создать уютное и гармоничное пространство, отражающее вашу индивидуальность и безупречный вкус.

Фото: Виктория Дегай