Кинолог призвал не использовать народные средства для защиты собаки от клещей

Использование народных методов не защитит питомца от клещей, но может вызвать у него серьезные проблемы со здоровьем, сообщил Агентству городских новостей «Москва» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Не нужно использовать народные методы отпугивания клещей от собаки в качестве альтернативы проверенным препаратам. Они не только не работают, но и могут навредить любимцу. Не ищите замену привычным средствам, если не хотите подвергнуть риску своего питомца. Спрей с полынью, ванильная или чесночная настойки и прочие изобретения «народной медицины» не только не помогут справиться с поставленной задачей, но и могут вызвать раздражение на коже питомца. Кроме того, чеснок плохо влияет на нюх собаки. При употреблении он может вызывать расстройство желудка и анемию. Если нанести такую чесночную настойку на шерсть любимца, есть вероятность, что он слижет ее. Это может вызвать отравление», – сказал Голубев.

Эксперт рекомендовал начинать обрабатывать собаку еще до наступления пика активности клещей.

«На рынке есть достаточное количество средств. Это не только привычные капли на холку и ошейники. Это и специальные шампуни, и таблетки, и защитная одежда. Можно сочетать несколько средств – например, воспользоваться каплями на холку и на природе дополнительно защитить питомца специальным комбинезоном. Такая одежда пропитана противоклещевым раствором, что дополнительно препятствует посадке клеща. Также можно поставить прививку от пироплазмоза. Важно понимать, что она не защищает от посадки клеща, но поможет выработать иммунитет к переносимой им болезни. Если такого питомца укусит зараженный клещ, болезнь будет протекать легче, чем у непривитой собаки», – пояснил Голубев.

Как ранее сообщало Агентство «Москва», сезон активности клещей в столичном регионе начнется в ближайшие две недели.