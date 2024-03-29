Роспотребназдор прокомментировал правило пяти секунд для упавшей на пол еды

Всем известно так называемое «правило пяти секунд». Если еда падает на пол, а человек её тут же поднимает – продукт, якобы, можно съесть. Однако, не все этому правилу доверяют, многие считают по-другому: что упало, то пропало. Роспотребнадзор помог разобраться.

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Прежде чем решить, можно ли съесть продукт, упавший на пол, нужно ответить на три вопроса – такой совет дан в тг-канале ведомства.

Первый: чистый ли пол? Если по полу кто-то только что ходил в уличной обуви, или лежали домашние животные – очевидно, что на поверхности есть болезнетворные бактерии в большом количестве.

Второй: что именно упало? Если упал крекер или сухое печенье, риск того, что продукт впитает в себя грязь и бактерии с пола меньше. А если падает, например, кусок пиццы или миска спагетти – ситуация будет обратной. Съесть предварительно вымытое яблоко, которое упало на чистый пол, вероятно, можно.

Третий: на какую поверхность упало? Бутерброд, упавший на ковёр, будет меньше загрязнён из-за того, что контакт с поверхностью меньше, чем в ситуации, когда бутерброд падает на ламинат.

При этом, предупреждает Роспотребнадзор, если человек съел упавшую на пол еду и не имел негативных последствий, это не значит, что их не будет в следующий раз, когда случай повторится. Поэтому правилом пяти секунд лучше не пользоваться – резюмируют эксперты.