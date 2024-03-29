В Москве презентовали новейшие технологии в сфере кухонного дизайна

Московская международная выставка мебели, интерьерных решений и искусства ARTDOM завершилась, привлекая внимание участников к ярким стендам, пишет mydecor.ru. Один из выдающихся участников — компания «Дриада», представившая революционные концепции кухонного дизайна, разработанные в сотрудничестве с итальянским дизайнером Риккардо Джиованетти, известным своим профессионализмом в области итальянской роскоши.

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Основные принципы дизайна, предложенные Джиованетти, — это элегантность и комфорт. Одним из самых ярких экспонатов выставки стала модель кухни DUNE, представленная впервые. Используемые в ней технологические инновации обещают стать основными тенденциями 2024 года.

Первое, что бросается в глаза — это уникальная керамическая столешница DRIADA i-top с интегрированной индукционной варочной панелью, объединяющая плиту и столешницу в единое целое. Фасады модели DUNE напоминают рельефы песка, что придает кухне романтичный характер и позволяет она легко вписываться в различные стили интерьера.

Дизайнерская концепция предусматривает скрытую мойку, интегрированную в столешницу, а металлические стеллажи с подсветкой создают игру света и тени, добавляя интерьеру оригинальности и функциональности. Экодизайн, сосредоточенный на использовании натуральных материалов, придает кухне ощущение естественности и спокойствия.